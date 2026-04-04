“Fue una tragedia que lastimosamente no pude evitar”. Con estas palabras y en medio de profundo dolor, una prima de Evilena María Ortiz Mendoza, la mujer de 42 años que fue encontrada sin vida en el interior de un taxi en el barrio Simón Bolívar, habló sobre lo ocurrido.

En diálogo con EL HERALDO, la familiar de la víctima de feminicidio sostuvo que desde hace un tiempo su prima estaba siendo víctima de episodios de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, identificada como Erick Jair De Alba Conde,con quien llevaba aproximadamente 20 años, tiempo en el que tuvieron cuatro hijos, entre los 14 y 19 años.

Cortesía Evilena María Ortiz Mendoza, víctima de feminicidio.

“Hubo maltrato físico por parte de él. Ella (la víctima) vivió aquí en Santo Tomás un tiempo y una vez ocurrió una situación que me obligó a llamar a mi tía a informar lo que estaba pasando para evitar una tragedia, tragedia que no pude evitar (...) los hijos querían hacerle daño al papá entonces yo dije: voy a llamar a mi tía para que ella venga a buscarlos porque esto no puede pasar”, relató.

“Le dijo que lo acompañara a donde su mamá”

La familiar de la víctima señaló a este medio que su prima estaba en la casa de su tía, ubicada en el barrio Villa Merly, Soledad, debido a que estaba viviendo allí desde hace algunas semanas porque tuvieron un inconveniente con el arriendo de la vivienda que pagaban, por lo que cada uno decidió ir por un tiempo a la casa de sus respectivos padres, pero continuaban con la relación sentimental.

Sobre el reporte de la desaparición de la víctima, la familiar indicó que el rastro tanto de ella como de su pareja se perdió desde la noche del miércoles 1 de abril.

“Ayer (jueves) me llamaron a eso de las 3 de la tarde a preguntarme si ella había estado por acá. Yo le dije no, que ella no había llegado en ningún momento. Me comentan que ella había salido a las 10 de la noche del miércoles porque el sujeto llegó a buscarla y la sacó de la vivienda con el pretexto de que iban a buscar unas cosas que se habían quedado donde la mamá de él, pero nunca llegaron allá. Cuando al siguiente día ven que no llegaban empezó la preocupación porque como eran pareja, de pronto se pensó que salieron a divertirse, pero no fue así, lastimosamente no fue así”, expresó.

Asimismo, señaló que tanto los padres como los hijos de la víctima están devastados “porque era algo que de pronto ya le habíamos dicho a ella que teníamos miedo que pasara”, concluyó.

El hombre, quien trabajaba como conductor del taxi en el que fue encontrada la víctima, huyó, al parecer, en un bus, por lo que autoridades intentan establecer su paradero.

Cámara captó al sospechoso

En el proceso de reconstrucción de los hechos apareció la pieza más contundente de la investigación hasta el momento. En el transcurso de la misma mañana, apenas un par de horas después del hallazgo del cuerpo, las autoridades obtuvieron un registro de las cámaras de seguridad instaladas en viviendas del sector.

Las imágenes, aunque limitadas en calidad, mostraban lo que ningún testimonio había podido confirmar hasta ese momento: los movimientos del sospechoso justo antes de que el crimen fuera descubierto.

En el video se observa el taxi llegar y detenerse en el lugar donde sería hallado horas más tarde. El vehículo permanece estacionado durante un par de minutos. Luego, la puerta del conductor se abre y desciende un hombre vestido con suéter rosado, jeans y zapatos. El individuo camina hacia la parte trasera del vehículo, abre la puerta del pasajero del lado derecho y extrae lo que parece ser equipaje: dos maletas de color negro que apenas logran distinguirse por la resolución de la imagen.

Lea también: Hallan cadáver envuelto en bolsas dentro de un taxi en el barrio Simón Bolívar

Con las pertenencias en mano, el hombre emprende la marcha, pero no lo hace con calma. Mientras se aleja, voltea repetidamente la cabeza hacia atrás y a los lados, como asegurándose de que no lo hayan visto ni lo vayan siguiendo.