El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero del Aston Villa, afirmó que su técnico Unai Emery, es un “ganador” y “un enfermo por ganar partidos”.

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El meta, campeón del mundo en 2022, atendió a Movistar tras coronarse campeón de la Europa League al vencer por 3-0 al Friburgo en la final de Estambul.

“Le quiero mucho”, reconoció el ‘Dibu’.

“Le conozco desde hace muchos años en el Arsenal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo”, añadió el arquero argentino, que levanta su primer título desde la Copa del Mundo de Catar y la pasada Copa América.

A nivel de clubes, este es el primer trofeo para el ‘Dibu’ desde la FA Cup y la Community Shield que conquistó en el Arsenal en 2020.

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Hargreaves pide una estatua

Owen Hargreaves, exjugador del Manchester United y del Bayern de Múnich, pidió que levanten una estatua de Unai Emery fuera de Villa Park después de que el entrenador español haya conquistado la Europa League con los de Birmingham.

El Aston Villa ganó este miércoles contra el Friburgo su primer título en tres décadas y su primer trofeo europeo desde 1982, todo ello de la mano de un Emery que cogió al equipo a finales de 2022 cuando este estaba al borde del descenso.

GEORGI LICOVSKI/EFE El técnico español Unai Emery recibe bromas y cariño de sus dirigidos tras la conquista del Aston Villa.

En la retransmisión de TNT Sports, la cadena británica que retransmitió el partido, Hargreaves pidió que le pongan una estatua en los alrededores de Villa Park por lo que ha conseguido en estos tres años y medio en el equipo.

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Emery no solo ha logrado esta Europa League, también ha dirigido al Villa a unas semifinales de la Conference League, a unos cuartos de final de la Liga de Campeones y el año que viene volverá a la máxima competición continental.