El coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, confirmó este miércoles que Neymar sufre un edema en la pantorrilla derecha, que, sin embargo, no le impedirá estar en buenas condiciones el 27 de mayo, cuando se concentrará con la selección brasileña para el Mundial 2026.

“Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, afirmó Zogaib en una entrevista al portal deportivo Ge.

El médico confirmó la lesión tan solo dos días después de que Neymar fuera incluido en la lista de 26 convocados por el técnico Carlo Ancelotti para la selección brasileña que disputará el Mundial a partir del próximo mes en Estados Unidos, Canadá y México.

Su inclusión en la lista, que le permitirá disputar su cuarto Mundial tras haber sido la máxima estrella de Brasil en 2014, 2018 y 2022, fue una sorpresa debido a que Ancelotti no lo incluyó en ninguna de sus convocatorias anteriores y en varias oportunidades aclaró que solo convocaría a jugadores al 100 % de sus condiciones y que el delantero del Santos no lo estaba.

La aclaración de Zogaib se produce en medio de especulaciones de que la lesión puede comprometer la participación de Neymar en el Mundial y de que el jugador sería reservado en los primeros cuatro días de entrenamiento y hasta en el amistoso que Brasil disputará contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná para despedirse de sus hinchas.

El edema, diagnosticado tras el partido del pasado domingo en que el Santos encajó una goleada por 0-3 en casa ante el Coritiba, tiene dos milímetros y obligará al delantero a permanecer de baja entre cinco y diez días.

Como consecuencia de la lesión, el Santos no incluyó a su estrella en la lista de convocados para el partido de este miércoles con el San Lorenzo argentino por la Copa Sudamericana y tampoco lo aprovechará en el partido del próximo sábado por el Campeonato Brasileño.

El Santos, sin embargo, aún no descartó la posibilidad de alinear a Neymar en el partido del martes de la próxima semana con el Deportivo Cuenca por la última jornada de la fase de grupos de la Sudamericana.

Ello indicaría que el atacante estaría en buenas condiciones y actuaría un día antes de concentrarse con la selección brasileña.

Según versiones de prensa, el tratamiento del futbolista en el Centro de Entrenamientos ‘Rey Pelé’ del Santos, conducido por médicos del club y los particulares de Neymar, es seguido a distancia por los galenos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).