BOGOTÁ. En la plenaria del Senado empezó el pasado martes la audiencia para escuchar a los 37 candidatos a contralor general de la República, que luego serán escuchados en el momento de la Cámara de Representantes, para que esta misma semana queden solo 10 aspirantes a la jefatura del ente de control fiscal.

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Así mismo, se eligieron a los integrantes de la comisión accidental que se encargará de revisar las postulaciones y definir los nombres de esos diez finalistas. Y la elección será en el mes de agosto.

Al instalar el evento, el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, expresó: “Quiero desearles el mayor de los éxitos y la mayor de las bendiciones, que hagan las mejores presentaciones para poder cumplir con un proceso transparente y que cumpla con el cronograma planteado”.

Uno de los primeros en intervenir fue Andrés Castro Franco, quien manifestó: “Resulta fundamental llegar a tiempo, esta anticipación es la verdadera lucha contra la corrupción y lo que nos lleva a fortalecer la confianza ciudadana”.

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A su vez, Jorge Eliécer Laverde, dijo lo siguiente: “La Contraloría custodia una promesa fundacional, que los recursos del pueblo regresen al pueblo en bienestar, cuando esto se rompe no solo se desequilibra el presupuesto”.

La aspirante Ana Elena Monsalvo Herrera puntualizó: “Este momento no es solo mío, representa a cada mujer que pensó que las instituciones no eran para ellas”.

Carlos Mario Zuluaga Pardo, oriundo de Sabanalarga, Atlántico, manifestó: “Hoy he venido a presentarme y a rendir un informe porque en los últimos 4 años he tenido el privilegio como colombiano de desempeñarme como vicecontralor general de la República”.

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“Hoy el país necesita una Contraloría transparente, autónoma y eficiente, que sea capaz de anticiparse al daño”, sostuvo la ingeniera y abogada Johanna Vanessa Bedoya Puerta.

Josué Bermeo Vélez, con 40 años de experiencia en la Contraloría, cuestionó: “Hoy Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de corrupción, es triste ver las estadísticas que de 182 países, ocupamos el deshonroso puesto 99”.

La cartagenera Rosalba Cabrales, con 16 años de experiencia, enfatizó: “He entendido como funciona el control fiscal y la dinámica institucional”.

Y Edgardo Manuel Román, con más de 30 años de experiencia en el servicio público, manifestó: “He conocido los desafíos del Estado y me ha permitido entender que Colombia necesita una Contraloría más técnica, preventiva y cercana a la ciudadanía”.