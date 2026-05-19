El partido cristiano Mira anunció en las últimas horas su adhesión a la campaña presidencial de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en la recta final de los comicios.

La colectividad, con tres senadores y poco más de 200 mil votos, es la primera de tendencia cristiana que suma directamente a la parlamentaria uribista.

Otras fuerzas cristianas están respaldando la candidatura de Abelardo de la Espriella, por el movimiento Defensores de la Patria.

Mira, en la coalición Ahora Colombia con el Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso, decidió no sumarse a Sergio Fajardo, y más bien escogió irse por el partido de los Galán, en la coalición de la consulta de la derecha que ganó Valencia Laserna.

Valencia también tiene el apoyo de Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde y quien pertenece a la Iglesia Avivamiento, y de la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres.

No obstante, De la Espriella es quien más tiene votos cristianos con la unión de dos pastores: Jaime Andrés Beltrán, ex alcalde de Bucaramanga, y el concejal bogotano Marco Acosta. Así mismo, en su bus van la Misión Carismática Internacional (MCI) de la familia Castellanos, igual que el pastor Enrique Gómez, del Centro Misionero Bethesda y Miguel Arrázola, de Ríos de Vida.

Y también tiene Abelardo en su campaña al excongresista John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres y quien además es el fundador y pastor general de la iglesia Misión Paz y de la Universidad Cudes.