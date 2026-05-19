El candidato Gustavo Matamoros por estos días es noticia pero no precisamente por que esté punteando en las encuestas -de hecho, no figura entre los primeros lugares, sino por presuntas irregularidades en su campaña. La denuncia ya llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Partido Ecologista Colombiano se distanció de la campaña del general retirado por sus dudas frente a la legalidad de esa campaña. Incluso, la colectividad habla en un documento sobre supuestas irregularidades en el manejo de los recursos.

En la denuncia, allegada al CNE el pasado 11 de mayo y de la que tuvo acceso Semana, se expone que hay un “incumplimiento de obligaciones legales y contables de campaña”. Ante estas dudas, el partido le hizo una serie de peticiones para resolver las inquietudes.

La colectividad política asegura que no se ha procedido con el nombramiento de contador público ni de auditor interno para la campaña. “Le recordamos que estos cargos no son opcionales; son requisitos esenciales exigidos por la Ley 1475 de 2011 para garantizar la transparencia en el origen, manejo y destino de los recursos”.

En Cuentas Claras -aplicativo destinado para que las campañas reporten sus gastos- los movimientos de Matamoros está en 0 lo que alarmó a los ecologistas. “La falta de registro en tiempo real de los ingresos y gastos constituye una falta gravísima que puede derivar en sanciones económicas y administrativas severas tanto para usted como para nuestra colectividad”.

Le reclamaron, además, que al partido han llegado exigencias económicas derivadas de la contratación del candidato por lo que le pidieron sanear las deudas y desligar a la colectividad de esas obligaciones, pues “la gestión, contratación y liquidación de cualquier obligación económica recae exclusivamente en su administración autónoma”.

Fueron directos al referirse a lo que ocurrirá en caso de que haga caso omiso a sus advertencias: de persistir procederán a “calificar su conducta como RENUENTE”. “Esta declaratoria activará de inmediato los protocolos de sanción interna y el traslado de su expediente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de proteger la personería jurídica de nuestra organización ante su falta de gestión”.

El partido que le otorgó el aval a Matamoros espera que se nombre el contador y auditor; actualización de los gastos en Cuentas Claras y se paguen las deudas de proveedores y asesores “que hoy reclaman ante esta sede”.