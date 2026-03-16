Gustavo Matamoros Camacho se ha convertido en una figura relevante de la elección presidencial de Colombia porque ofrece un perfil poco común incluso en un país marcado durante décadas por el conflicto: el de un exalto mando militar que ahora busca validarse ante el electorado como alternativa civil de poder.

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Su candidatura quedó formalizada ante la Registraduría Nacional con el aval del Partido Ecologista Colombiano, y llegó acompañada por Robinson Alonso Giraldo Mira como fórmula vicepresidencial.

Ese paso no fue menor, porque lo sacó del terreno de los aspirantes y lo ubicó dentro de la competencia oficial, donde su extensa hoja de vida en seguridad es a la vez su principal activo político y una fuente inevitable de escrutinio.

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JOSEFINA VILLARREAL HERRERA/Josefina Villarreal Herrera El general (r) Gustavo Matamoros Camacho.

Los registros públicos disponibles en fuentes institucionales y periodísticas dicen bastante más sobre la carrera profesional de Matamoros que sobre su infancia o sus primeros años de vida, una señal de que su imagen pública ha estado construida sobre todo como la de un oficial y administrador del Estado, no como la de un político formado en estructuras partidistas tradicionales.

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Lo que sí aparece con claridad es una trayectoria profundamente anclada en el sector defensa y, más adelante, en la industria estatal.

¿Quién es el general (r) Gustavo Matamoros?

Gustavo Matamoros Camacho llega a la contienda presidencial con una trayectoria construida casi por completo dentro del Estado y, en particular, en el sector defensa. Su formación incluye una maestría en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

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Su carrera avanzó durante años por cargos de mando y de confianza dentro de la estructura militar. En los años noventa comandó el Grupo de Caballería Maza y luego pasó por la Casa Militar de la Presidencia, primero como subjefe y después como jefe, un recorrido que lo acercó tempranamente al corazón del aparato de seguridad del Estado.

Ese ascenso continuó en una etapa especialmente sensible para Colombia, en medio de algunos de los años más duros del conflicto armado. Matamoros fue comandante de la Décima Octava Brigada, comandante de la Quinta División, jefe de Operaciones del Ejército y, más adelante, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, consolidando un perfil de alto mando forjado en la lógica del orden, la planeación y la seguridad.

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La imagen que hoy proyecta en política se apoya justamente en esa hoja de vida. La cobertura de su campaña ha destacado que acumuló más de cuatro décadas en la institución militar, y su discurso busca convertir esa experiencia castrense en una credencial de autoridad y capacidad de gobierno.

Tras salir del servicio activo, su paso por lo público no terminó. Documentos oficiales de Indumil lo ubican como gerente general de la Industria Militar, una etapa que amplió su perfil más allá del mando operativo y le dio una carta adicional para presentarse como administrador del Estado, no solo como hombre de armas.

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Su salto abierto a la política partidista se concretó casi a mediados de este mes de marzo, cuando formalizó su candidatura presidencial. Desde entonces ha intentado unificar su mensaje de seguridad y orden público con referencias a estabilidad institucional, desarrollo económico y eficiencia en la gestión, en un esfuerzo por mostrarse como algo más que un candidato de discurso militar.

En el fondo, su apuesta parece bastante definida: convencer a los votantes de que la disciplina, la experiencia en seguridad y la gestión institucional pueden traducirse en liderazgo civil en un momento de alta tensión para la política colombiana.