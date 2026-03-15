A inicios del mes de marzo Miguel Uribe Londoño oficializó su aspiración presidencial al inscribirse en la Registraduría como candidato por el Partido Demócrata Colombiano. En ese momento anunció que a Luisa Fernanda Villegas como su fórmula vicepresidencial, quien laboró en ProColombia como directora comercial ante Argentina.

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El abogado y economista decidió continuar con su carrera política a pesar del traspié ocurrido con el partido Centro Democrático, del cual fue expulsado por presuntamente expresar su respaldo al también candidato Abelardo de la Espriella.

En medio de la polémica, el también empresario recibió el respaldo del partido Demócrata Colombiano y empezó un fuerte trabajo para llegar a la Casa de Nariño, a pesar de su dolor por el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en el barrio Modelia de Bogotá.

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La carrera académica, política y vida personal de Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño nació el 2 de noviembre de 1952 en la ciudad de Medellín. Es hijo de Rodrigo Uribe Echavarría (gobernador de Antioquia entre 1978 y 1980 y expresidente de Coltejer) y de Olga Elena Londoño Villa.

El actual candidato presidencial estudió Economía en la Universidad de Miami y Derecho en la Universidad de los Andes, además complementó su formación con estudios en administración, contabilidad financiera, análisis de crédito y planeación estratégica.

Para febrero de 1980 se casó con la reconocida periodista Diana Turbay Quintero, hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, con quien tuvo a su hijo Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, su historia está marcada por dos tragedias. El conflicto colombiano tocó las puestas de su hogar y para enero de 1991, su esposa Diana Turbay fue secuestrada y asesinada durante un fallido operativo de rescate del Cartel de Medellín.

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Ante esta tragedia, Miguel Uribe Londoño debió convertirse en padre y madre para su pequeño hijo Miguel, quien lastimosamente fue brutalmente asesinado el 7 de junio de 2025, cuando se encontraba realizando una actividad política en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón.

Debido a esto decidió acoger el legado de su hijo Miguel y continuar con su proyecto político. Tras la muerte del senador y precandidato presidencial – el 11 de agosto del 2025 – Uribe Londoño asumió su puesto en el Centro Democrático, hasta diciembre de 2025, cuando fue expulsado por la colectividad por presuntamente expresar su apoyo al candidato presidencial Abelardo De la Espriella.

Pero sus aspiraciones no terminaron, pues recibió el aval del Partido Demócrata Colombiano.

“Mi candidatura no es producto de un duelo. La justificación principal es que las ideas y el programa de mi hijo Miguel no están siendo representados hoy en el debate político. De hecho, la voz y las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces”, señaló Uribe Londoño en su momento.

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Uribe Londoño se desempeñó como Secretario Económico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Luego fue elegido Senador de la República entre 1990-1991 por el Partido Conservador.

Además, ocupó destacados cargos como Director de Proantioquia (1982-1984) y Presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros (1989-1997).

Para el 2013 participó en la creación del partido Centro Democrático y se desempeñó como su director en 2015.

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El candidato ha recibido varios reconocimientos como la Orden de la Cruz del Sur en Brasil y la Orden de Boyacá, en Colombia.