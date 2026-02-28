Miguel Uribe Londoño dio detalles de lo que fue su salida del Centro Democrático. Además, decidió hablar sobre el magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay, asegurando saber de dónde provino la plata para el asesinato.

El candidato presidencial de 73 años, quien llegó al Partido Demócrata Colombiano, recordó que las banderas de Uribe Turbay, indicando que su hijo “iba a transformar a Colombia”.

“Su causa era la seguridad. La voz de Miguel no podía quedarse por fuera del debate presidencial y resulta que la asesinaron dos veces: en primer lugar, con su asesinato, y luego con el asesinato moral que me hicieron a mí en el Centro Democrático”, afirmó Uribe Londoño en Semana.

Sobre su salida del Centro Democrático, aseguró: “Fue una injusticia, me expulsaron del proceso. No violé ninguna norma del proceso, pero esa fue una decisión de Uribe. Él es el dueño del partido. Decidió expulsarme, me sacó. Entonces, silenció la voz de Miguel”.

Añadió sobre el mismo tema: “Claro que me dolió, pero no tengo ningún rencor. Le perdono al presidente Uribe que en algún momento se irritara con mi esposa, Delia, y conmigo. La trató como no la debió tratar, pero está perdonado. Tengo un corazón que perdona, no tengo ningún problema con el presidente Uribe”.

En la entrevista al medio nacional, dio detalles de lo que su familia sabe sobre la financiación del magnicidio de Uribe Turbay. Aseguró que el dinero para las elecciones de hace cuatro años salió de Venezuela y que lo mismo se hizo para el magnicidio de Miguel: “La plata para el magnicidio de mi hijo, Miguel, provino de Venezuela”.

“La Segunda Marquetalia fue el vehículo que se usó desde Colombia. ¿Quién le dio la plata para mandarla a Colombia y pagar el aparato que cometió el asesinato material de Miguel? Eso está comprobado ya”, dijo el candidato.

Y concluyó: “Por ahora hemos llegado hasta la Segunda Marquetalia. Hay que ver quién los usó, porque eso no fue un invento de Iván Márquez, ni del sicario que utilizaron, ni del Zarco Aldinever, que, además, lo mataron. Eso no fue que se lo imaginaron allá. Fue una cosa que se planeó en Colombia. Encontraron ese camino y seguramente utilizaron al Gobierno venezolano de Maduro como cómplice. Esa es una hipótesis mía, no tengo eso comprobado. Pero vamos a llegar”.