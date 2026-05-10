El crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegó la madrugada de este domingo al puerto español de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife (Atlántico), para ser repatriados sus pasajeros tras un periplo que comenzó el pasado 1 de abril en Ushuaia (Argentina) y que se vio alterado desde la muerte de tres personas con el virus.

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Esta es la cronología de la crisis sanitaria por el brote de hantavirus en el MV Hondius:

- 1 de abril. - El crucero de lujo, de la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions y que tenía como objetivo la observación de fauna y naturaleza, zarpa desde Ushuaia (Argentina) para cruzar el Atlántico Sur. A bordo van casi 150 personas de 23 nacionalidades.

- 11 de abril. - Fallece en su camarote un pasajero holandés de 70 años que había experimentado diversos síntomas (fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea) desde el 6 de abril.

- 24 abril. - El cuerpo del pasajero, el “paciente cero”, es desembarcado en la isla de Santa Elena junto a su esposa, que es trasladada a Johannesburgo (Sudáfrica).

- 26 abril. - La esposa de la primera víctima mortal muere por hantavirus en un hospital de Johannesburgo, tras haber intentado tomar un vuelo de la aerolínea KLM a su país, Países Bajos.

- 27 abril. - Otro pasajero, un británico, enferma y es trasladado desde la isla de Ascensión a un hospital de Johannesburgo. Da positivo en hantavirus.

- 2 mayo. - Muere una tercera víctima en el barco, una mujer de nacionalidad alemana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es notificada oficialmente del brote y confirma al menos seis afectados (tres fallecidos y tres enfermos).

- 3 mayo. - El Hondius llega a Cabo Verde (África) y fondea frente a Praia.

- 4 mayo. - Cabo Verde deniega la entrada a puerto del buque por seguridad pública nacional.

La OMS pide a España que acoja el buque.

- 5 mayo. - Se confirma que las tres muertes se debieron a la cepa Andes del hantavirus, la única documentada de transmisión entre humanos.

- 6 mayo. - Tres pasajeros son trasladados por vía aérea a Países Bajos, entre ellos el médico del barco. No quedaría nadie con síntomas en el crucero, que parte desde Cabo Verde rumbo al puerto tinerfeño de Granadilla de Abona, en las españolas Islas Canarias.

- 7 mayo. - Una azafata neerlandesa de KLM es hospitalizada en Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus (da negativo en un primer test). Estuvo en contacto con la mujer holandesa que entró brevemente en un avión de esa compañía y que murió en Johannesburgo.

- 8 mayo. - Una mujer de 32 años ingresa en el hospital de Alicante (España) con síntomas (da negativo en un primer test). Estuvo en contacto con la mujer que falleció tras estar en el avión de KLM.

Se identifican en Cataluña (España) dos contactos por el citado vuelo: una mujer que, tras pasar una semana en Barcelona, volvió a Sudáfrica, y otra que vive en Cataluña y pasará una cuarentena en el Hospital Clínic.

Sanidad española fija la cuarentena obligatoria en el hospital militar Gómez Ulla (Madrid) para los españoles del crucero.

- 9 mayo. - La OMS eleva a seis los casos confirmados de hantavirus entre las personas aún a bordo en el crucero.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se reúne en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y después viaja a Tenerife para supervisar la operación de desembarco, junto con representantes de las autoridades españolas.

- 10 mayo. - El crucero fondea en el puerto de Granadilla.

A primera hora de la mañana los primeros pasajeros que desembarcan, todos asintomáticos, son los 14 españoles, repartidos en dos lanchas. Son trasladados en autobús al cercano aeropuerto Tenerife Sur para, en avión militar, aterrizar en Madrid y ser llevados al Hospital Gómez Ulla para permanecer en cuarentena.

Seguidamente van saliendo aeronaves de Francia, Canadá, Países Bajos -se lleva a pasajeros neerlandeses y de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación-, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos.

Está previsto que los últimos en ser evacuados sean los pasajeros australianos, que desembarcarán el lunes por la tarde.

El papa León XIV, que en junio visitará España, agradece a las Islas Canarias la acogida del Hondius.