A diferencia del resto del país, donde el Día de la Madre se celebra este domingo 10 de mayo, en Cúcuta la conmemoración se realizará el próximo 24 de mayo de 2026.

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La decisión mantiene viva una tradición local que desde hace años distingue a esta región fronteriza.

Aunque históricamente la ciudad acostumbra festejar a las madres el último domingo de mayo, este año hubo un ajuste especial debido a la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo.

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Por ese motivo, comerciantes y gremios decidieron adelantar la fecha una semana.

Según se ha explicado en distintas ocasiones, una de las razones de esta costumbre está relacionada con el movimiento comercial de la frontera. En décadas anteriores, los retrasos en la llegada de flores, regalos y productos para la temporada hicieron que comerciantes optaran por mover la celebración para garantizar abastecimiento y mayor organización.

Shutterstock/Shutterstock Aunque históricamente la ciudad acostumbra festejar a las madres el último domingo de mayo, este año hubo un ajuste especial debido a la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo.

Otra versión histórica conecta esta decisión con el terremoto ocurrido el 8 de mayo de 1875 en Cúcuta, una tragedia que marcó profundamente a la ciudad. Con el paso del tiempo, la comunidad habría preferido separar las fechas conmemorativas relacionadas con ese acontecimiento del homenaje a las madres.

La modificación para este año fue impulsada por Fenalco, que invitó a las familias y comerciantes de la región a celebrar el domingo 24 de mayo para evitar que la jornada coincidiera con las actividades electorales.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y otras zonas del país, el Día de la Madre seguirá realizándose el segundo domingo de mayo, una de las fechas con mayor movimiento económico y familiar.