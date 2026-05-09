Cuando de programar citas y recordatorios se trata, en la actualidad las personas usan sus teléfonos inteligentes o aplicaciones que les permiten manejar su agenda diaria a detalle, esto con el propósito no olvida ninguno de sus compromisos. Sin embargo, antes del desarrollo de los celulares, muchos utilizaban los calendarios de papel para organizarse o no olvidar esa fecha especial.

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A pesar de la nueva función de los calendarios incorporados en los dispositivos electrónicos, algunas personas continúan prefiriendo el papel para hacer sus anotaciones y consultar una fecha determinada en la semana o el mes. Para los psicólogos, las personas que tienen este comportamiento comparten cuatro rasgos únicos.

Para los expertos, las personas que aún continúan escribiendo sus notas en los calendarios de papel, prefieren vivir una experiencia táctil. Es decir, que esta acción les permite disfrutar de crear un registro sensorial, ya que es algo que pueden sostener en sus manos, lo que les genera satisfacción y felicidad.

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Asimismo, comparten a alegría de la anticipación, pues realizar planes con anticipación y dejarlos plasmados en papel les estaría generando emoción, al descontar cada día para llegar a su objetivo o evento especial.

De acuerdo con el psicólogo Robert Zajonc, citado por ‘El Econimista’, “la familiaridad genera una sensación de afecto y, cuanto más interactuamos con algo, más lo apreciamos”.

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Además, la psicóloga Gail Matthews evidenció en un estudio que las personas que anotan sus aspectos de interés en papel tienen un 40% de posibilidades de alcanzar sus objetivos.

Otro de los aspectos que comparten las personas que prefieren escribir en calendarios de papel es el valor de la simplicidad, pues prefieren la dedicar un rato de su tiempo a escribir que utilizar herramientas tecnológicas mucho más avanzadas que realicen la tarea por ellos.