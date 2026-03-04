Este martes inició en Barranquilla la formación intensiva en constelaciones familiares enfocada en asuntos de pareja, liderada por el reconocido psicólogo y terapeuta sistémico español Joan Garriga.

El encuentro, impulsado por la Fundación SERcaPAZ, reúne durante cuatro días a profesionales y participantes interesados en comprender las dinámicas relacionales desde una perspectiva sistémica y transgeneracional.

El concepto del “buen amor”

En una conversación con EL HERALDO, previa al inicio del taller, Garriga explicó que uno de los conceptos centrales que desarrollará en Barranquilla es el del “buen amor” en la pareja.

“El buen amor se reconoce porque genera crecimiento, es expansivo, vitalizante, respetuoso. El mal amor, en cambio, es contractivo, tenso, a veces deprimente”, señaló el terapeuta, al destacar que en la relación de pareja “nos jugamos mucho”, especialmente porque de allí provienen los hijos y los primeros modelos afectivos que luego se replican en la vida adulta.

Para el especialista, la pareja no solo es un vínculo romántico, sino un espacio donde se despliegan aprendizajes inconscientes heredados del sistema familiar. “En cada persona están presentes el padre, la madre, los abuelos, las parejas anteriores. Somos individuos, pero también somos historia relacional”, explicó.

Tere Rosales, directora de fundación SERcaPAZ y Joan Garriga.

Una mirada sistémica y transgeneracional

Según Garriga, muchos conflictos actuales tienen raíces en experiencias no resueltas del árbol genealógico. Desde su perspectiva, la metodología de las constelaciones familiares permite identificar dinámicas repetitivas y otorgar un nuevo orden a las historias familiares.

En diálogo previo con este medio, mencionó que con frecuencia las dificultades de pareja están vinculadas a duelos no resueltos, abandonos o lealtades invisibles dentro del sistema familiar. La constelación, explicó, busca integrar esas historias para evitar que se repitan de forma inconsciente.

La pareja como danza relacional

Otro de los conceptos que abordará durante la formación es el de la “danza relacional”. Para Garriga, cuando dos personas se vinculan comienzan a asumir determinados roles: el que salva y la víctima, el dominante y el retraído, el fuerte y el tierno.

“El sufrimiento muchas veces tiene que ver con el rol que cada uno asume. La pareja más sana es la que puede bailar muchos bailes, no quedarse rígida en un solo papel”, afirmó en la entrevista.

El espacio está dirigido tanto a parejas como a personas que, sin estar actualmente en una relación, desean comprender sus patrones vinculares y prepararse para relaciones más conscientes.

Formación con respaldo académico

La formación cuenta con el respaldo académico de la Universidad Simón Bolívar y hace parte de la apuesta de SERcaPAZ por promover procesos de autoconocimiento y fortalecimiento de vínculos en la región Caribe.

El taller se extenderá hasta el 7 de marzo, consolidando a Barranquilla como escenario de formación internacional en desarrollo humano y pensamiento sistémico.