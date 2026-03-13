Con el objetivode mejorar la calidad de vida de 5.578 familias de estratos 1 y 2 en los municipios de Bosconia, El Copey, La Paz y Manaure en el departamento del Cesar, y Aracataca y Fundación, en el departamento del Magdalena, Gases del Caribe, en alianza con el Ministerio de Minas y Energía, otorgará un subsidio del 100% del valor de la conexión al servicio de gas natural mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Esta iniciativa permitirá que miles de familiasaccedan por primeravez a una fuente de energíalimpia, segura y eficiente, contribuyendo al bienestar de las comunidades y al desarrollo social y económico de estos territorios. La inversión asciende aproximadamente a $12.600 millones.

Ramón Dávila Martínez, gerente de Gases del Caribe, manifestó el compromiso continuo de la empresa con el bienestarde las familias de la región y con la expansión del acceso al gas natural.

“Estamos seguros de que este combustible seguro, económico y prestado de forma ininterrumpida dará un impulso significativo al desarrollo y bienestar de estas familias de los estratos 1 y 2 en Cesar yMagdalena, quienes dejaránatrás el uso de combustibles contaminantes como el carbón y la leña para cocinar que afectan su salud y su calidad de vida”.

Por su parte, Carlos Barrera,representante del Ministerio de Minas y energía señalo: “Desde el Ministerio de Minas y Energía acompañamos a la empresa Gases del Caribe, a los alcaldes de La Paz, Manaure, Bosconia, El Copey, Fundación y Aracataca, así como a líderes sociales y a la comunidad en general, en la socialización de este proyecto de conexiones e instalaciones internasde gas combustible, que beneficiará a 5.578 usuarios de menores ingresoscon una inversión cercana a $12.600millones a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Este tipo de iniciativas permite

ampliar la cobertura del servicio públicodomiciliario de gas natural, generarahorros económicos para las familias y aportar beneficios ambientales y para la salud, en especial para quienes actualmente cocinan con leña. Con el inicio de la prestación del servicio, se mejorará la calidad de vida en cada uno de los hogares y continuaremos impulsando el desarrollo productivo de la región”.

Los alcaldes de Bosconia, Jorge Patiño Gómez;de El Copey, Assad RaishGámez; de La Paz, Wilson Rincón; y de Manaure, Juan Carlos Araujo, en el departamento del Cesar, así como la secretaria general de la Alcaldía de Fundación, Claudia Ibañez, y el alcalde de Aracataca, Leiter Salgado, en el departamento del Magdalena, destacaron que la ampliación del servicio de gas natural representa un avance significativo en la cobertura de servicios públicos y una mejora directa en la calidad de vida de las comunidades.

Durante el acto de socialización, al que asistieron familias beneficiarias, se resaltó que estas nuevas conexiones también permitirán a los usuarios acceder a otros beneficios de Gases del Caribe, como el cupo Brilla, que facilita la financiación de matrículas para educación superior, electrodomésticos, materiales de construcción, motocicletas y otros productos que contribuyen al bienestar de los hogares.

Adicionalmente, los nuevos usuarios tendrán la posibilidad de activar su factura digital y acceder a los servicios y funcionalidades disponibles en el portal web gascaribe.com.

La ejecución de este convenio refleja el compromiso de Gases del Caribe y el Ministerio de Minas en alianzacon las alcaldías locales, con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades de su zona de influencia.