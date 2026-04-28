Despertar rodeado de tranquilidad, aire puro y paisajes naturales ya no es solo una aspiración, sino una posibilidad real con Lago Foret, un proyecto inmobiliario que propone una nueva forma de habitar en Barranquilla.

Más allá de ser un conjunto residencial, Lago Foret se presenta como una propuesta integral para quienes buscan mejorar su calidad de vida. Ubicado en el sector Buenavista, al norte de la ciudad, el proyecto combina la belleza de un entorno natural, marcado por un lago y una reserva forestal, con espacios modernos, funcionales y orientados al bienestar.

El desarrollo ofrece apartamentos con áreas que van desde 54 hasta 141 metros cuadrados, adaptándose a diferentes estilos de vida y necesidades. Cada detalle ha sido diseñado para brindar comodidad y experiencias que promuevan el disfrute cotidiano.

Entre sus amenidades se destacan piscina para adultos y niños, salón social, salón de yoga, gimnasio, sauna, turco y zonas de juegos infantiles, pensadas para el descanso, la recreación y la integración familiar.

Además, el proyecto incorpora prácticas de construcción sostenible que lo convierten en una propuesta Construsostenible, con medidas de ahorro de energía y agua, así como el uso de materiales eficientes.

Lago Foret es desarrollado por Arquitectura y Concreto y contempla la construcción de tres torres de apartamentos, integradas a una reserva forestal que resguarda un lago de color verde, en una ubicación estratégica de la ciudad.

De esta manera, el proyecto busca responder a las nuevas dinámicas de vida, ofreciendo un equilibrio entre naturaleza, conexión urbana y bienestar, tanto para quienes desean vivir allí como para quienes lo ven como una inversión estratégica.