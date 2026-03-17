Mediante la sentencia del 11 de marzo del 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia volvió a condenar a Alianza Fiduciaria S.A. por no haber cumplido adecuadamente con sus deberes de verificación sobre la viabilidad del proyecto Sky Condominio en Montería, así como su capacidad financiera y la estructura económica que soportaba el negocio fiduciario.

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Estas obligaciones hacen parte del estándar de diligencia profesional exigido a las fiduciarias cuando administran recursos del público. Por lo que, la Superfinanciera les ordenó devolver la suma de $1.616.693.196 a un grupo de compradores vinculados al proyecto, quienes luego de más de 10 años de haberse vinculado comienzan a ver una luz de esperanza.

“El fallo reafirma un principio central que desdice lo expuesto por la entidad en su defensa: la fiduciaria no responde por el éxito del proyecto inmobiliario, pero sí por el cumplimiento estricto de sus deberes de análisis, control y gestión del riesgo antes de permitir la vinculación de inversionistas y la administración de sus recursos”, expresó el abogado representante del caso, Juan Carlos Orjuela.

Y añadió: “es un caso más que compromete la responsabilidad de esta fiduciaria, poniendo de presente que el modelo de fiducia inmobiliaria debe revisarse de modo que los consumidores cuenten con medidas eficaces y expeditas para obtener la devolución de sus recursos cuando los proyectos inmobiliarios no se entregan con sujeción a los tiempos inicialmente ofrecidos o no se inician por dificultades de todo orden”.

Condenados por Torres del Cielo

No es la primera condena que recibe Alianza Fiduciaria este año. En febrero, la Superfinanciera impuso la sanción económica más alta registrada hasta ahora contra una sociedad fiduciaria en el país, tras determinar graves irregularidades en el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Barranquilla llamado Torres del Cielo.

En un fallo de primera instancia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales ordenó a Alianza Fiduciaria pagar $8.115 millones por su actuación como gestora y vocera del patrimonio autónomo Torres del Cielo, iniciativa que se levantaba en la capital del Atlántico.

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La decisión, según el documento de la sentencia, se sustenta en la acreditación de negligencia grave y en el incumplimiento de obligaciones contractuales, legales y profesionales. El órgano de supervisión también concluyó que la fiduciaria desatendió deberes esenciales inherentes a su rol dentro del sistema financiero.