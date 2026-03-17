El Distrito de Barranquilla hizo entrega la tarde del lunes a las comunidades de Las Gardenias, Santa María, San Luis y Villa San Carlos de la nueva doble calzada que los conecta de manera directa con la avenida Cordialidad, en un acto que estuvo encabezado por el alcalde Alejandro Char.

Lea más: Tras 8 meses del incendio de Flores del Recreo, familias están de vuelta

Esta obra vial, ubicada en la calle 98C con Cordialidad, tiene dos calzadas de 7.8 metros de ancho cada una.

Además, se realizó la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, andenes y bordillos, permitiendo que los beneficiarios tengan salida directa del barrio, acceso al “transporte público, más seguridad, valorización, desarrollo y calidad de vida para miles de familia”, según señaló la Alcaldía.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario distrital expresó: “Entregamos nueva vía que conecta a Las Gardenias, Santa María, San Luis y Villa San Carlos con la Cordialidad. La comunidad ya cuenta con vía doble calzada, con redes de acueducto y alcantarillado, mucha iluminación, andenes y un bulevar lleno de zonas verdes”.

En ese sentido, el burgomaestre detalló que “son 250 metros lineales por cada calzada que mejoran la conexión y los tiempos de movilidad de los habitantes del sector. En solo 8 meses le cumplimos a la comunidad. Y esto apenas comienza: vienen más vías, canalización de arroyos, comunidad energética, parques y más seguridad”.

Para José Luis Vargas, líder de la comunidad, esta obra transforma la calidad de vida de las personas que a diario transitan el sector y que ahora ahorran tiempo para llegar a sus destinos y volver a sus hogares.

“Para nosotros, más que una vía y concreto, es la salida a nuevas oportunidades, es el principio de la mejora de la economía de una urbanización en la que vivimos aproximadamente 30.000 personas y es dignidad para una comunidad que estaba esperando esta salida a la Cordialidad para poder movilizarse, para tener mejor seguridad y para que las personas accedan más rápido a las vías principales y así poder ir a trabajar y a estudiar”.

Por otro lado, y previo a la entrega de la doble calzada en la Cordialidad a la altura de Las Gardenias, el alcalde Alejandro Char inspeccionó las obras de la estación de Policía que se construye en Caribe Verde y que pronto pondrá al servicio de la comunidad.

Lea más: Más de 500 niños de Villas de San Pablo cuentan con ambientes educativos de calidad

“Hoy le estamos construyendo una tremenda estación a nuestra Policía Nacional. Es una obra gigantesca, más de 1.000 metros cuadrados, esta estación va a tener cerca de 180 hombres en los tres turnos, tiene su zona especial de alojamiento, zona administrativa, atención al público y, sobre todo, un espacio donde la comunidad pueda acudir y sienta cerca a su Policía Nacional”, señaló el alcalde Char.