El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, junto a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, confirmó la realización de dos eventos masivos con motivo del cierre de campaña. Barranquilla y Medellín serán las ciudades donde, según el movimiento, ‘tigres y tigresas’ volverán a reunirse para respaldar a la fórmula presidencial que busca llegar a la Casa de Nariño en primera vuelta el próximo domingo 31 de mayo.

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A través de un comunicado, la campaña aseguró que ‘la fuerza de los nunca’ se hará sentir en dos escenarios representativos de las capitales del Atlántico y Antioquia. El primer encuentro está programado para el próximo sábado 23 de mayo en el Gran Malecón del Río, específicamente en la Explanada del Pabellón de Cristal. El segundo evento se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en la Plaza de Toros La Macarena.

La campaña señaló que el crecimiento del respaldo ciudadano a la denominada “dupla outsider”, impulsado por sus recorridos regionales y recientes concentraciones en Bogotá y Cali, motivó la habilitación de una plataforma digital para que los simpatizantes puedan registrarse gratuitamente y asegurar su ingreso a los eventos.

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Las inscripciones estarán disponibles hasta completar el aforo permitido en ambos escenarios, por lo que desde el movimiento recomendaron realizar el registro con anticipación. https://cierre.defensoresdelapatria.com/

Desde la organización política indicaron que estos cierres representan “un momento definitivo” de cara a las elecciones del 31 de mayo e hicieron un llamado a la movilización en redes sociales y grupos de WhatsApp para amplificar la convocatoria.

Finalmente, para la fórmula De La Espriella–Restrepo, estas jornadas “representan mucho más que actos de campaña” y buscan convertirse en espacios de participación para quienes respaldan propuestas enfocadas en la autoridad, el progreso y la libertad económica, dentro del marco de la Constitución y los valores democráticos.

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