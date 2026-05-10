El analista político y catedrático de la Universidad Externado, Carlos Arias, advierte en EL HERALDO que en los programas de gobierno en materia de salud de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia hay similitudes, mientras que en el de Iván Cepeda se puede percibir que seguirá con el rumbo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

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“Es evidente es que en el caso de Abelardo, se establece un número total de 90 decretos para el inicio de su gobierno, entre ellos hay temas específicos alrededor del tema de la salud, que le permiten a los ciudadanos tener acceso rápidamente a los medicamentos para girar recursos prontamente y hacer una auditoría más exhaustiva del comportamiento de las EPS”, indicó el analista.

En el caso de Paloma, agrega, “hay cosas similares: en los dos programas hay cosas similares, con la diferencia en que en el caso de Abelardo él plantea unos decretos de emergencia urgentes que supuestamente en su plan de gobierno expedirá el primer día, y en Paloma el proceso es muy similar pero se demoraría en el tiempo”.

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Y concluye que “claramente el continuismo de Iván Cepeda creo que dejaría al sistema en una situación más crítica de la que ya se está viviendo”.

Paloma Valencia, del Centro Democrático, titula su propuesta ‘Remediar el caos de la salud: salud que cuida, atienda y salve vidas’, al tiempo que propone un plan 10, un plan de choque para ejecutar en los primeros 100 días de su gobierno.

En su plan de gobierno prioriza resolver 10 millones de atenciones represadas, compra masiva de medicamentos para entrega inmediata, ajustar la UPC según las necesidades de cada paciente, priorizando crónicos, enfermedades huérfanas y personas con discapacidad; y telemedicina: llevar equipos diagnósticos conectados a internet satelital a regiones apartadas.

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La propuesta del ‘outsider’ Abelardo de la Espriella se denomina ‘La salud de la patria milagro’, sobre lo que advierte en su plan de gobierno que “Colombia vive una crisis humanitaria en salud, no es una simple discusión técnica sobre modelos: en 2025 se registraron 2.436 fallecimientos por falta de atención médica”.

Ante lo que anuncia un plan de choque de $10 billones y revisar los ajustes que se le hicieron a la UPC que permitieron el desvío de recursos de dicha asignación a otros propósitos; revisión trimestral a la ejecución de la UPC por parte de las EPS, restablecer flujo de recursos, poner al paciente en el centro, recuperar el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos, proteger pacientes crónicos y poblaciones vulnerables, fortalecer la medicina en atención primaria, promoción y prevención; inyectar tecnología a la gestión del sistema de salud, y definir tiempos de atención para citas especializadas en EPS en beneficio de un mejor servicio y hacer seguimientos.

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Y el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, lleva su planteamiento a medio camino entre seguir con la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y críticas y correcciones a 100 días de esa misma ejecutoria de la Casa de Nariño.

Ante este panorama, plantea un plan de choque para los primeros 100 días con tres componentes de corrección inmediata: el primero, una adquisición especial de medicamentos para garantizar su dispensación, apelando tanto a la industria nacional como internacional; el segundo, la atención de 5 millones de citas, diagnósticos y tratamientos urgentes represados, ordenando esto por decreto a las IPS públicas y citando a las instituciones privadas a una convocatoria para unir esfuerzos; y el tercero, abrir un diálogo nacional para elaborar el proyecto de reforma al sistema de salud, pasando por un proceso de conversación y concertación, para buscar un modelo de salud de predominio público en la rectoría, el financiamiento y la garantía del derecho, pero sin una exclusión absoluta del sector privado.