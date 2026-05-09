Luto en el país. Germán Vargas Lleras, uno de los líderes políticos más destacados en Colombia, falleció en horas de la noche de este viernes 8 de mayo luego de haber luchado contra el cáncer.

Su lamentable fallecimiento se da en medio de las elecciones presidenciales, las cuales se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo. Precisamente, los candidatos que buscan la Casa de Nariño destacaron el legado político que deja el exvicepresidente.

“Fue uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma”, señaló el aspirante de Defensores de la Patria.

Calificó a Vargas Lleras como “uno de los grandes, férreo combatiente de la criminalidad y sobreviviente del terrorismo”.

Añade que el ex vicepresidente “deja un legado como político y ejecutor. También lo recuerdo en los momentos privados, cuando gozaba con la música y orgullosamente hacía gala de su buen gusto musical”.

El Dr. Germán Vargas Lleras fue uno de los más grandes de la política colombiana, un soldado y comandante de mil batallas, un verdadero guerrero, no solo en el servicio público, sino de la vida misma.



Se va uno de los grandes, férreo combatiente de la criminalidad y… pic.twitter.com/52fOB8IdSC — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 9, 2026

Por su parte, Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo que el líder de Cambio Radical “fue un combatiente de la democracia”.

Nos duele el corazón por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Le rendimos un homenaje y un tributo de admiración porque fue un combatiente de la democracia. Su partida deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición. Desde Ciénaga le enviamos un abrazo a su hija y a sus hermanos", expresó.

Nos duele el corazón por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Le rendimos un homenaje y un tributo de admiración porque fue un combatiente de la democracia. Su partida deja un hueco muy grande en el corazón de la oposición. Desde Ciénaga le enviamos un abrazo a su hija y a… pic.twitter.com/VUqYg2eiDS — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 9, 2026

Miguel Uribe Londoño expresó condolencias a su familia: “Tuve oportunidad de ser su amigo cuando él empezaba su carrera política, cuando yo lo apoyé. Le expreso mis condolencias a toda su familia y le pido a Dios que lo tenga en su gloria y que en paz descanse”, lamentó.

El candidato de izquierda Iván Cepeda destacó una relación cordial con Vargas Lleras pese a la diferencia en las corrientes ideológicas y políticas: “Expreso mi solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa”, escribió.