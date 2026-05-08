La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció que su teléfono celular fue hackeado. Durante una entrevista con Vicky Dávila, la aspirante aseguró que sus chats están en poder de otras personas, por lo que no dudó en expresar su preocupación.

“Me ha llegado información de que alguien hackeó mi teléfono y que mis chats están en poder de alguien”, reveló la candidata.

“Mis comunicaciones privadas no tienen que estar en poder de nadie, la Fiscalía debería decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, sostuvo.

Ante ello, manifestó que otorgó poder al abogado Jaime Lombana con el propósito de que se aclare toda esta situación sobre las supuestas interceptaciones.

Durante la conversación Dávila recordó que el presidente Petro – en meses anteriores – aseguró que el Gobierno tenía información de inteligencia sobre conversaciones del candidato De la Espriella con los socios de Thomas Greg & Sons.

A esto, Paloma manifestó: “cuando Petro dijo eso, la primera preocupación que yo expresé es que aquí nos tiene chuzados a todos, cómo están funcionando los organismos manejados por personas del M-19 en términos de las hackeadas”.

Además, en la entrevista resurgió un trino publicado por De la Espriella en el que advertía que tenía conocimiento de supuestas conversaciones y chats de una campaña.

“Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”, publicó en su cuenta de X el abogado.

“Yo no tengo conversaciones ni nada por el estilo que hablen de política con el ministro del Interior, pero sí me preocupa mucho que ha llegado a mis oídos que mis comunicaciones están hackeadas”, expresó.

De la Espriella, disparado

La carrera presidencial de 2026 ya no solo se mueve en plazas públicas, encuestas y debates televisados. En paralelo, otro termómetro político —menos visible, pero cada vez más observado por analistas y estrategas— comenzó a registrar movimientos que podrían anticipar cambios en el panorama electoral colombiano.

Plataformas internacionales de predicción como Polymarket y Kalshi mostraron un repunte en las apuestas alrededor de la candidatura de Abelardo De la Espriella, quien se consolidó como el principal competidor de Iván Cepeda en estos mercados digitales.

A diferencia de las encuestas tradicionales, estos sistemas funcionan como bolsas de eventos políticos. Allí, usuarios de distintas partes del mundo compran y venden probabilidades sobre quién creen que ganará las elecciones. El valor de cada candidatura fluctúa según el comportamiento de los inversionistas, quienes arriesgan dinero real sobre el desenlace electoral.