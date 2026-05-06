La Casa Char negó este miércoles la realización de un evento previsto el próximo 9 de mayo en Barranquilla, en el Country International Hotel, donde supuestamente se reunirían dirigentes, empresarios y estructuras políticas del Atlántico.

El ruido político creció luego de unas declaraciones del exsenador Fuad Char, quien recientemente hizo referencia a la candidatura del abogado costeño en medio de un encuentro político.

“Después del domingo 8 de marzo, tenemos que estar trabajando para elegir al Presidente de la República, por ahí hay un candidato costeño que queremos apoyar, que a pesar de que está solito, no tiene partido político, hoy en las encuestas está empatado con el hombre del gobierno nacional”, expresó.

Las palabras fueron interpretadas por distintos sectores como una señal de simpatía hacia De la Espriella, especialmente por el peso electoral y político que históricamente ha tenido la Casa Char en el Caribe colombiano y dentro de Cambio Radical.

Mientras tanto, De la Espriella ha continuado apelando al voto regionalista en sus intervenciones públicas. “No se equivoquen, costeño vota costeño. Solamente un hijo del Caribe le puede devolver al Caribe la grandeza que el centralismo le ha robado”, afirmó recientemente durante un recorrido en Barranquilla.