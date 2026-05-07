En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que un juez con función de control de garantías de Valledupar impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Issac David Ospino Salcedo, señalado de asesinar a Jean Carlos Castro Pupo, conocido con el alias de Samper, de 29 años, en el barrio de invasión Brisas de la Popa, el 3 de noviembre de 2025. Ese mismo día otro ciudadano resultó herido.

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Según el ente acusador, para el día de los hechos el procesado, en compañía de otra persona, llegó a dicho sector y presuntamente accionó un arma de fuego contra dos personas. Alias Samper murió, mientras que su acompañante quedó con vida.

“El 3 de noviembre de 2025, en plena vía pública de la invasión conocida como Brisas de la Popa, en Valledupar, las víctimas conducían motocicletas y fueron alcanzadas por dos sujetos que se movilizaban en un vehículo igual, uno fue identificado como Isaac Andrés Ospino Salcedo, quien dispara en contra de los mencionados causando la muerte inmediata a Castro Pupo, por tiros en la espalda y causa heridas a un sobreviviente. Mendoza Pereira fue herido, pero pese a esto emprendió huida con rumbo desconocido”, dijo el fiscal en el desarrollo de la audiencia.

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Labores de policía judicial, entre las que están testimonios y reconocimientos fotográficos, evidenciaron que Ospino Salcedo sería el responsable del ataque. Por esto, uniformados de la Policía Nacional capturaron, el pasado 2 de mayo, al ahora procesado en el barrio Bonilla Aragón de Cali (Valle del Cauca).

Un fiscal de la Seccional Cesar le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Ninguno de los cargos fue aceptado.