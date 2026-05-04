Un crimen sacudió al barrio La Unión, del municipio de Chiriguaná, Cesar, donde un hombre fue degollado. Se estableció que el occiso fue identificado como Jesús Vides Jiménez, de 31 años, quien se encontraba departiendo en una cantina de razón social ‘Mi Hermano y Yo’, el pasado domingo en horas de la tarde.

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En ese lugar, luego de varias horas departiendo y consumiendo bebidas embriagantes, Vides Jiménez se habría quedado dormido en una silla, lo cual fue aprovechado por el asesino para cortarle el cuello con un cuchillo de manera sigilosa.

Ante este hecho que causó conmoción entre los presentes en la cantina, la víctima fue auxiliada por la comunidad y llevada al Hospital San Andrés, donde ingresó sin signos vitales. La herida justamente en el cuello le causó gran pérdida de sangre, por lo que fue imposible que quedara con vida.

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Versiones preliminares dan cuenta de que presuntamente este homicidio estaría relacionado con una venganza por un problema personal que tuvo el hoy occiso con otra persona, quien sería la responsable del hecho y estaría identificada. Sin embargo, no ha sido capturada y la Policía Nacional le sigue la pista.