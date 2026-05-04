Al menos 12 trabajadores quedaron atrapados este lunes en una mina del municipio de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca (centro), por una explosión provocada, al parecer, por acumulación de gases, informaron las autoridades regionales.

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“Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases”, expresó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en X.

El funcionario señaló que “de manera preliminar, se reportan 14 mineros atrapados y dos personas evacuadas”.

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“De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuyos equipos ya se encuentran en el sitio. Asimismo, se desplazan cuerpos operativos municipales y apoyo técnico desde Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Cundinamarca”, añadió Rey.

Se reportó una explosión en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de @Alc_Sutatausa, aparentemente por acumulación de gases. De inmediato fue activado el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate… pic.twitter.com/ayYbQuxJeZ — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

Casi una hora después, el gobernador corrigió la información y precisó que en total fueron 15 los mineros atrapados, pero tres de ellos lograron salir por sus propios medios, quedando en 12 la cifra de afectados.

“Según la información suministrada por la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros”, detalló.

De acuerdo con el último reporte, son 15 los mineros involucrados en el incidente. De ellos, 3 lograron salir por sus propios medios y 1 ya fue trasladado a un centro médico para valoración.



La situación se presenta en la mina La Trinidad, donde el accidente se habría originado… pic.twitter.com/WJAg2Kv1qd — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 4, 2026

El pasado 7 de febrero, las autoridades rescataron los cuerpos de seis personas que murieron por una explosión en una mina del municipio de Guachetá, también en el departamento de Cundinamarca.

La zona donde ocurrieron estos dos accidentes es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

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Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.