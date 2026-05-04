En el municipio de Manaure, caracterizado por un territorio tranquilo en materia de orden público, se registró un asesinato en contra de un hombre, lo que tiene consternada a la población, principalmente en el área urbana.

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De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el crimen ocurrió en la calle 3 con carrera 9A, del barrio Las Marías, donde dos hombres armados, vestidos de color negro y con capuchas en el rostro, interceptaron a Alfonso Amaya Montagu, de 48 años, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

La principal testigo del hecho fue la compañera sentimental de la víctima, a quien habrían hecho descender de la moto para luego disparar. La mujer indicó que se dirigían a su residencia y desconoce los motivos del asesinato.

Ante estos hechos ocurridos el pasado domingo, personal del CTI de la Fiscalía con el apoyo de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver. Sobre el occiso se conoció que era oriundo del corregimiento de San José de Oriente, con varios años de residencia en Manaure. No contaba con anotaciones judiciales.

Es de señalar que este homicidio se dio luego que circulara un video en el que un sujeto vestido con ropa de camuflaje, armado y con el rostro tapado amenazara a varias personas del municipio, indicaba que realizarían una ‘limpieza social’, sin embargo, el nombre de Alfonso Amaya Montagu, no aparecía en la lista.

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El alcalde municipal, Juan Carlos Araujo, manifestó que la presencia de orden público en el municipio fue analizada en un reciente consejo de seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en el cual se habló sobre la presencia de grupos armados que son los encargos del tráfico de estupefacientes.

“Estamos consternados por esta situación, al momento todo es es materia de investigación y se hará un consejo de seguridad con llamado al secretario de Gobierno departamental para tener una respuesta y garantizar el orden público”, expresó el mandatario.