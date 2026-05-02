Con un acto protocolario en la Plaza Padilla, el alcalde Genaro Redondo Choles, dio la bienvenida a la delegación neerlandesa y a los invitados internacionales que participan en el Encuentro Caribeño Colombo–Neerlandés, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y el Reino de los Países Bajos.

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La apertura incluyó izada de banderas, ofrenda floral y la presencia de autoridades del orden local, departamental e internacional, marcando el inicio de una agenda que posiciona a Riohacha como punto de encuentro entre el Caribe colombiano y el Caribe neerlandés.

“Hoy recibimos al Caribe neerlandés con una agenda renovada que abre caminos de entendimiento. Este encuentro no solo honra nuestra historia compartida, sino que nos permite generar nuevos espacios de cooperación, confianza y desarrollo para nuestra gente”, expresó el alcalde Genaro Redondo Choles.

Por su parte, la embajadora del Reino de los Países Bajos en Colombia, Reina Buijs, expresó: “Celebrar estos 200 años de relaciones entre Colombia y el Reino de los Países Bajos desde el Caribe es reconocer una historia compartida que sigue viva. Este encuentro abre nuevas oportunidades de cooperación cultural, académica y económica entre nuestros territorios”.

Durante la jornada inaugural se desarrolló el recorrido “La huella neerlandesa en el corazón de Riohacha”, una experiencia por el centro histórico que resalta la influencia del Caribe neerlandés en la identidad cultural de la ciudad, incluyendo visitas a casas patrimoniales y espacios emblemáticos.

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La agenda continúa esta tarde con la gala cultural, artística y literaria “Los lazos que nos unen”, en el Centro Cultural, donde convergen expresiones musicales, teatrales y literarias del Caribe colombiano y neerlandés, junto con el lanzamiento de publicaciones que destacan las lenguas y tradiciones de la región.

El encuentro incluye además una muestra gastronómica que integra sabores locales con la cocina del Caribe neerlandés, fortaleciendo los vínculos desde la cultura y la identidad.

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El cierre, previsto para el 4 de mayo, contempla el espacio académico “Diálogos del Caribe Neerlandés”, con paneles sobre resiliencia cultural, cooperación económica e historia compartida, en los que participarán representantes institucionales, académicos y del sector productivo.