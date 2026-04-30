En la quinta jornada de entrega de kits de alimentación y aseo, la Unidad para la Víctimas benefició a población afectada por el conflicto armado en el área rural del municipio de Dibulla, La Guajira.

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Esta acción tiene el fin garantizar la subsistencia mínima de la población y responde a las necesidades identificadas en el censo consolidado por la administración municipal tras el desplazamiento masivo de la comunidad desde la vereda Los Rosales.

Las 58 familias beneficiadas recibieron insumos de primera necesidad que contribuyen a asegurar su abastecimiento básico de alimentos y elementos de higiene. Como novedad, la Unidad amplió la cobertura de atención incluyendo por primera vez dotaciones especiales para bebés con elementos como pañales, biberones, cremas y pañitos húmedos, además de 34 kits de salud oral para niñas y niños entre 6 y 12 años.

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Yoeny Sofía Quintero Ruiz, representante legal del Consejo Comunitario Palenque Puntero, destacó el impacto de esta medida sostenida indicando que, “esta ayuda viene por un desplazamiento masivo; desde entonces hemos venido recibiendo periódicamente estas ayudas que han sido de gran beneficio para las 58 familias aquí representadas. Esto nos ha permitido tener un proceso de alimentación seguro.”

Por su parte, Carolina Flores Oviedo, miembro de la comunidad, valoró la inclusión de los nuevos insumos para la primera infancia: “me siento muy agradada por todas las ayudas que han entregado, ahora con este kit que nos entregan aún más, es una gran ayuda”.

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Además, la Unidad para las Víctimas abrió un espacio de diálogo y escucha para la comunidad, a fin de revisar sus peticiones respecto a un posible retorno y/o reubicación, todos estos procesos de manera articulada con entes territoriales para garantizar seguridad de la población víctima del conflicto armado.