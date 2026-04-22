Ahora los estudiantes de la comunidad Yotojorotshi, en La Guajira, no tendrán que preocuparse por las largas distancias que implica ir de sus casas hasta sus colegios, pues ya cuentan con un transporte escolar totalmente gratuito.

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Este hecho fue obra de la Asociación Evas & Adanes en asocio con el programa Territorios de equidad de Air-e y la Fundación Doctora Clown que nació como un deseo de la agenda de la Semana por La Guajira, una iniciativa de juntanza y unión de fuerzas y voluntades entre entidades académicas, privadas y organizaciones sociales, que involucra también artistas, líderes y lideresas.

“Yo no me detengo, y cuando digo yo incluye una categoría colectiva – no nos detenemos – pues siempre afirmo que tener una idea es valioso y encontrar con quienes hacerla realidad es poderoso. Soy una tejedora incansable”, aseguró Fabrina Acosta, vocera de Evas & Adanes.

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Acosta indicó que la idea de un transporte para niños, niñas y jóvenes nació hace algunos meses en el marco de la Semana por La Guajira junto con la Fundación Doctora Clown “para impactar positivamente el derecho a la educación”.

La autoridad de Yotojorotchi, Laureano González, fue el encargado de recibir el transporte escolar que facilitará el acceso a la educación de decenas de niños y jóvenes.

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Fabrina anticipó que la Asociación Evas & Adanes seguirá tejiendo alianzas y afianzando su presencia en el territorio “buscando generar procesos pedagógicos del ser con perspectiva de género e interseccional, fortalecimiento de capacidades, liderazgo y participación, prevención de violencias basadas en género, Salud y cuidado, autoestima e identidad cultural en la ciudadanía guajira”.

“Lo creímos y lo logramos, Gracias a todas las voluntades. Hacemos que pasen buenas cosas desde lo colectivo y sin duda vamos por más, viva la gran iniciativa Semana por La Guajira. Seguimos firmes“, cerró Fabrina.