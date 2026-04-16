Un total de 13 personas señaladas de participar en actividades relacionadas con extorsión, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas, fueron capturadas en el municipio de Maicao.

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El primer operativo se desarrolló mediante diligencias de registro y allanamiento adelantadas por unidades del Gaula en el corregimiento de Paraguachón y el municipio de Maicao, donde lograron impactar directamente a los grupos delincuenciales organizados ‘Los JJ’ y ‘Los Payasos’, estructuras dedicadas principalmente a la extorsión contra comerciantes y comunidad en general.

Durante los procedimientos fueron capturados alias Lucas y María, presuntos integrantes de ‘Los Payasos’, quienes, según las investigaciones, fungían como cobradores de extorsiones en el corregimiento de Paraguachón, intimidando a sus víctimas mediante el envío de vídeos en los que aparecían con prendas militares y granadas. Las exigencias económicas iniciales oscilaban entre 10 y 20 millones de pesos, además del pago de cuotas mensuales cercanas al millón de pesos.

De igual manera, fue capturado alias Mello, presunto integrante de ‘Los JJ’, quien utilizaba su residencia como centro de operaciones desde donde realizaba llamadas amenazantes dirigidas a gremios de comerciantes, hoteleros y ciudadanos del municipio.

En el desarrollo de estas acciones operativas fueron incautados un revólver calibre 38 marca Taurus de fabricación brasileña, una granada de fragmentación, prendas militares y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para la comisión de actividades criminales.

Policía Nacional Capturados en Maicao, La Guajira.

Otros operativos

En un segundo operativo, como parte de la ofensiva integral contra los delitos de alto impacto, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal lograron la materialización de dos órdenes de captura por el delito de homicidio contra Óscar Sapuana, 22 años, y Luis Rodríguez 43 años, requeridos por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones Mixtas de Maicao. Estas capturas permitieron el esclarecimiento del homicidio del ciudadano Holber de Jesús Meléndez, ocurrido el 4 de febrero de 2026.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían presuntos integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia, estructura criminal dedicada al sicariato y a la ejecución de homicidios selectivos en el municipio. Ambos registran antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Paralelamente, en cumplimiento del plan de intervención contra el microtráfico y con el propósito de reducir delitos asociados al homicidio y la violencia urbana, la Unidad Básica de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó diligencias de allanamiento que permitieron la captura en flagrancia de tres personas por tráfico de estupefacientes.

Estas personas fueron identificadas como Yordano Javier Barros Epieyú 40 años, y Renso González González 27 años, a quienes se les incautaron 549 gramos de marihuana y 10 gramos de base de coca. Asimismo, en el barrio Villa Andrés fue capturado Luis Alberto Barrera Romo 30 años, a quien le hallaron 637 gramos de marihuana y once aves silvestres, entre ellas rey guajiro, turpial y pico gordo, configurándose además el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

Los capturados y elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía 15 Local EDA de Riohacha.

Finalmente, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, destacó que, “con estas capturas enviamos un mensaje claro a las estructuras criminales que pretenden afectar la tranquilidad de los guajiros: no vamos a bajar la guardia. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para combatir la extorsión, el homicidio y el tráfico de estupefacientes, garantizando entornos seguros para comerciantes, familias y visitantes del municipio de Maicao”.