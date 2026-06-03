Un joven universitario fue asesinado en las últimas horas en un atentado sicarial en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

La víctima respondía al nombre de Sebastián Brito Gómez, de 24 años edad, estudiante de último año de Derecho, quien estuvo vinculado a la Personería Distrital realizando su judicatura.

Lea también: Muere expersonero de Manaure en atentado a bala cuando salía del sepelio de su hermano en Riohacha

El homicidio se registró en la medianoche de este miércoles 3 de junio, en jurisdicción del barrio 15 de mayo.

De acuerdo con la información preliminar, el joven llegaba a la residencia de sus familiares después de haber compartido con algunos de ellos, cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos accionó un arma de fuego en su contra en repetidas ocasiones, para luego huir con rumbo desconocido.

La acción delincuencial quedó registrada en un video de cámara de seguridad del sector. Un amigo que se encontraba con la víctima pidió ayuda y lo trasladaron hasta la sala de urgencias de la Clínica Cedes, donde pese a los esfuerzos de los médicos de turno, murió por la gravedad de las heridas que sufrió.

Respecto a los móviles del homicidio del joven que se graduaba como abogado el próximo 19 de junio, las autoridades judiciales no se han pronunciado.

Le puede interesar: “No necesito arrastrármele a nadie”: Westcol rechaza señalamientos de congresista y se complica entrevista con Iván Cepeda

Personería rechaza

A través de un comunicado, la Personería de Riohacha expresó su dolor por el homicidio de Brito Gómez, quien estuvo vinculado como judicante y era recordado por sus compañeros como una persona responsable, humilde, solidaria y comprometida con el servicio a la comunidad.

El personero distrital, Yeison Deluque, rechazó el acto de violencia y solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional adelantar todas las acciones investigativas necesarias para identificar, capturar y judicializar a los responsables. También pidió establecer el móvil del homicidio, debido a que, según dijo, Sebastián era un joven que no estaba vinculado a situaciones ilegales.

“Necesitamos saber qué fue lo que pasó, si fue una confusión o qué ocurrió. Lo tuvimos un año en la Personería y era un joven serio, responsable, noble, humilde y comprometido. Pedimos justicia”, finalizó.