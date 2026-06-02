Tras el acuerdo alcanzado entre las autoridades y las personas que mantenían el bloqueo en la línea férrea del Cerrejón, en La Guajira, la multinacional anunció que pese al levantamiento de la protesta, la reactivación de las operaciones mineras y férreas no pueden realizarse de manera inmediata y segura.

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Debido a los impactos generados por la interrupción prolongada del transporte ferroviario, el desabastecimiento aún continúa.

Se conoció que la comunidades permanecerán en asamblea permanente en las cercanías de la línea férrea, a la espera de una reunión con el viceministerio de Diálogo Social programada para el próximo 4 de junio.

La reanudación progresiva de las actividades dependerá de que no se presenten nuevos bloqueos, interrupciones o afectaciones a la movilidad sobre la línea férrea y demás infraestructuras asociadas a la operación.

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La empresa reveló mediante un comunicado que continuará monitoreando la situación y trabajando para restablecer sus operaciones de manera segura, responsable y sostenible, manteniendo las medidas de cuidado, mantenimiento, control ambiental y atención social requeridas durante este proceso.

“Agradecemos los esfuerzos realizados y reiteramos nuestro llamado al diálogo y a la búsqueda de soluciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades productivas, en beneficio de los trabajadores, las comunidades, La Guajira y el país”, dice en el escrito.