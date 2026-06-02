Como Alexander Avendaño Varela fue identificado por las autoridades el joven que falleció por inmersión en el embalse de El Peñol - Guatapé, ubicado en el departamento de Antioquia, este sábado 24 de mayo, cuando se encontraba a bordo de una embarcación en compañía de varias personas.

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El caso del joven de 22 años generó repudio en toda Colombia luego que se conocieran las circunstancias que ocasionaron su muerte. A través de redes sociales se difundió una grabación en la que se observan los minutos previos a que Alexander se sumergiera en las profundas aguas.

“¡Ahóguenlo!”: el video que muestra los momentos de angustia de Alexander Avendaño

En la grabación, que ya se viralizó en las plataformas digitales, se observa una fuerte pelea en el interior de la embarcación en la que departía Alexander Avendaño. Las imágenes muestran que un numeroso grupo de jóvenes lo estaban agrediendo física y verbalmente.

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Mientras el joven estaba en el borde de la embarcación, intentando cubrirse de los golpes, se escucha a una mujer gritando: “¡Ahóguenlo, ahóguenlo, ahóguenlo!”.

Tras varios minutos de agresiones y ante la amenaza de una nueva arremetida a golpes, Alexander Avendaño Varela decidió lanzarse a las aguas del embalse, acción que alarmó a unas mujeres que empezaron a gritar: “¡No sabe nadar, no sabe nadar!“.

La grabación captó cómo el joven intentaba mantenerse a flote moviendo sus brazos desesperadamente, pero en menos de un minuto se hundió, sin que ninguna persona que se encontraba en la embarcación se lanzara a ayudarlo.

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“¡Se ahogó, se ahogó!“, se le ve decir a un hombre en la embarcación mientras se llevaba las manos a la cabeza.

¿Qué dicen los expertos?

Luego que saliera a la luz lo sucedió en el dramático caso, expertos en el derecho penal explicaron las implicaciones a las que se enfrentarían las personas que se encontraban en la embarcación en la que estaba Alexander.

El abogado Óscar Santamaría explicó, en diálogo con ‘El Tiempo’, que los hechos ocurridos ese 24 de mayo corresponden a una tipificación del delito de omisión de socorro, el cual está contemplado en el artículo 131 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000).

Para el abogado, en este lamentable caso las personas que se encontraban en el bote omitieron su deber de prestar asistencia y podría enfrentar una pena de 32 a 72 meses de prisión.

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“El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses”, indica la Ley.

Mintransporte advierte posibles sanciones

Tras la muerte de Avendaño Varela, el Ministerio de Transporte anunció que se tomarán posibles sanciones contra la empresa que opera la embarcación en la que se registró la riña.

“La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El ministerio indicó que la embarcación involucrada contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo patente de navegación, certificado de inspección técnica, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil; sin embargo, recordó que el cumplimiento de estos requisitos no exime a los operadores de su responsabilidad de garantizar condiciones seguras durante cada operación.

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La Ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados y exige el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el embarque y durante todo el recorrido.

La normatividad también prohíbe el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, así como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante la navegación.

“Los reportes preliminares conocidos por las autoridades indicarían posibles incumplimientos de estas disposiciones de seguridad, especialmente en aspectos relacionados con el uso obligatorio de elementos de protección y otras condiciones operacionales que actualmente son objeto de investigación”, indicó el Mintransporte.

Además manifestó que según las investigaciones adelantadas por las autoridades, en este caso habría posibles incumplimientos de las disposiciones de seguridad, especialmente en aspectos relacionados con el uso obligatorio de elementos de protección.

Ante esto, se podrían imponer sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte.

“El llamado es a todos los operadores, capitanes, tripulantes y usuarios para que cumplan rigurosamente las normas de seguridad. La prevención de este tipo de hechos es una responsabilidad compartida y cada medida de protección puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia”, dijo Rojas.