Alfredo Arias está listo para una nueva batalla. El entrenador de Junior se siente tranquilo previo a lo que será el encuentro de ida de la final ante Nacional, este martes, a las 7:30 p. m., en el Romelio Martínez.

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El técnico uruguayo destacó que en esta clase de instancias el aspecto mental suele tener una incidencia determinante, incluso por encima de otros factores.

“El trabajo emocional y la parte psicológica está decidiendo mucho. Hay que trabajar lo táctico, lo estratégico, porque no hay ningún partido igual. Los mismos rivales, con las mismas condiciones, no repites las mismas cosas”, afirmó.

El charrúa reconoció la jerarquía del rival que tendrán al frente y resaltó el camino realizado por el conjunto antioqueño durante el semestre.

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“Nos enfrentamos a un equipo que, merecidamente, fue primero durante todo el semestre. El primero y el segundo llegaron a la final. Tienen una gran nómina, un técnico que debe ser familiar. Ojalá sea un muy buen partido”, señaló.

A pesar de su extensa trayectoria en los banquillos, el entrenador confesó que la sensación previa a una final sigue siendo especial para él.

“Es diferente este partido, sin ninguna duda. Qué increíble, que cuantas más finales tengo, parece que fuera el primer día. La ansiedad, los nervios, tengo esta oportunidad nuevamente”, expresó.

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El estratega también aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados rojiblancos, agradeciendo el respaldo recibido durante la campaña y pidiendo que vivan la final en un ambiente de tranquilidad.

“El mensaje que yo le doy a la hinchada es de agradecimiento. Somos el mejor visitante del campeonato y eso es algo que no pasaba hace tiempo. El hincha vive en la fe y la esperanza. En cada país hay 20 equipos y todos los años hay 19 equipos que no salen campeones. El hincha siempre renueva la esperanza y la fe. Cuando un equipo como el nuestro gana una final y está ahí en la segunda, el hincha está feliz. Les digo que disfruten, en paz, sin violencia y que confíen en sus jugadores”, manifestó.

El uruguayo fue más allá y aseguró que siente que el club tiene todo lo necesario para alcanzar la consagración.

“Junior tiene la capacidad enorme de sacarme campeón a mí. Este es un gran equipo. No nos falta nada como profesionales. Hay una ciudad, una región atrás, donde la fuerza se siente. Algunos hinchas se quedan endeudados porque pagaron el pasaje y la entrada para ir al estadio”, comentó.

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Asimismo, recordó el respaldo masivo que recibió el equipo en las finales anteriores y espera volver a contar con ese acompañamiento.

“El año pasado tuvimos la fortuna de tener el estadio lleno durante todas las finales. En el Romelio la gente va a ir acompañar. Ojalá estemos a la altura y podamos tener el honor de defender esta camiseta”, dijo.

Durante la conferencia también reflexionó sobre el aprendizaje que le ha dejado su carrera.

“Es una estadística seguramente será batida (ser el único DT de Junior que en su primer año llega a dos finales seguidas). Creer, trabajo, aprender. Ojalá hubiese aprendido antes cuando jugaba al fútbol, habérselo trasmitido a mi familia para que pudieran hacer las cosas como yo ahora. La vida es error y acierto, en cualquier cosa, no solo en el fútbol. Solo aprendemos cuando nos equivocamos. Me ha tocado perder finales, semifinales. Me ha tocado cometer errores. Ojalá tenga mucha todavía por aprender”, sostuvo.

En esa misma línea, recordó algunas experiencias dolorosas que le ayudaron a crecer profesionalmente.

“Me ha tocado perder dos finales por penales. No tienen que ser una lotería los penales. Hay que darle confianza al pateador. Aprendí que no hay que dejarlo a un lado o la suerte. Después aprendí de otros errores o fracasos. En todos los equipos que me ha tocado dirigir he tenido buenos jugadores y acá también los tengo”, explicó.

Respecto al rendimiento del equipo durante el semestre, Arias consideró que los momentos difíciles fueron normales y resaltó el papel de quienes han tenido menos protagonismo.

“Los baches han sido normales en casi todos los campeonatos. Hay un grupo muy gratificante, que casi no han sido citados y esos jugadores han sido muy buenos para todo el grupo. Mi mensaje siempre fue cuántos bicampeones hay. Es muy difícil serlo, llegar a la final. Como objetivo nos trazamos el llegar a la final y acá estamos. No lo podemos disfrutar todavía, estamos ante un hecho que no es común”, afirmó.

Sobre Atlético Nacional, el técnico reconoció las fortalezas del rival y aseguró que Junior buscará sacar provecho de cada detalle.

“Intentaremos esa fortaleza convertírselas en debilidades. A nosotros muchas veces nos gusta decir, cuando las cosas no salen, que tuvimos suerte. El juego no tiene eso. Hay preparación y oportunidad y hay que tener la posibilidad de estar preparado. Los tiros de esquina siempre estamos intentando estar preparados”, indicó.

Y agregó: “Más allá si se juega mejor o peor, hay más gente que juega y ve más el fútbol. Si fuera tan fácil controlar en los tiros de esquina a Nacional, diría que estuvieran tranquilos”.

El entrenador también dedicó unas palabras de agradecimiento a los directivos del club por la confianza depositada en su trabajo.

“Yo estoy agradecido con Don Fuad y Antonio, que fueron los que me llamaron la primera vez. Yo tenía muchos deseos de venir, de revancha, de no cometer los mismos errores. Me dieron todo, me han hecho sentir especial. Ellos más enojados que yo, pero el respeto que tienen, a mí me ha hecho sentir muy bien”, aseguró.

“No es común en el fútbol que quienes dirigen tengan respeto y educación. Solo me puede llenar de orgullo y responsabilidad. Tengo que ser muy responsable con la confianza que me tiene Don Fuad”, agregó.

En cuanto a la idea de juego, el técnico expuso su visión sobre la esencia del fútbol y la búsqueda constante de la superioridad sobre el rival.

“El fútbol es total desequilibrio. El fútbol es buscar hacer daño y tener superioridad numérica. Todos los días se estudia para cuando pasa eso y cómo solventar lo que están haciendo. Se ha ganado y perdido de todas las maneras, pero después está en el gusto de cada quien”, explicó.

Por último, Alfredo Arias dijo que tiene un gran plantel y confía en todos sus jugadores.

“Tengo buenos jugadores, tengo un grupo muy bueno, que hace poco jugó una final y ojalá la juguemos de la misma manera, que contagiemos a la gente y que vean que tenemos el mismo deseo de ganar y si nos apoyan vamos a tener más fuerza y energía. Espero estar a la altura”, concluyó.