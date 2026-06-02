El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, dijo que su equipo está listo para afrontar lo que será el juego de ida de la final de la Liga-I ante Atlético Nacional.

El técnico recordó el difícil momento que atravesó el club a comienzos de la temporada, especialmente tras la eliminación en la Copa Sudamericana, y destacó la capacidad de reacción que tuvo el grupo para llegar a la instancia definitiva del torneo.

“En el mes de marzo, con el partido de Sudamericana, fue duro para nosotros, nuestra hinchada, directivas. Representamos a un club que cada día da lo mejor, que se impone. Tenemos que representar la historia de nuestro club. Luego de ese momento todos intentamos crecer día a día para tener la oportunidad de salir campeones. Conscientes que vamos a enfrentar a un buen equipo, pero tenemos la ilusión de levantar el título”, manifestó.

Sobre el compromiso de ida en Barranquilla, Arias anticipó un encuentro intenso desde el primer minuto y reconoció que Junior intentará imponer condiciones aprovechando su condición de local.

“Nos imaginamos que la gente de Junior y el equipo intentando empujar desde el primer minuto. Este primer juego será muy intenso, muy disputado. Vamos a buscar poner el partido en donde nos convenga. Tuvimos tiempo para entrenarlo, estamos preparados para este juego, para dejarlo abierto para nuestra casa, pero será disputado”, señaló.

El entrenador resaltó además que la final enfrenta a los dos equipos más regulares del campeonato, razón por la que espera una serie de alto nivel.

“Estos son dos clubes que siempre quieren pelear por el título. Se enfrentan los dos equipos que han hecho mejor las cosas durante este torneo. Queremos hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó.

En cuanto al planteamiento futbolístico, Arias explicó que la clave estará en la manera como ambos equipos gestionen cada fase del juego y las transiciones entre ataque y defensa.

“Una fase no es más importante que la otra. Cada momento del partido tiene que ver con el siguiente. Las transiciones entre los dos momentos va a significar que tantas chances podremos tener. Somos conscientes de la exigencia de esta final. Intentaremos ser muy sólidos defensivamente, porque para poder ser campeones tenemos que marcar”, explicó.

El estratega también se refirió a la importancia de contar con futbolistas experimentados dentro del plantel, destacando particularmente el aporte de David Ospina, uno de los referentes del equipo, pero que no estará debido a que ya se encuentra con la selección Colombia.

“David es un jugador muy importante para nosotros, por su experiencia, capacidad. Somos conscientes que llegamos acá como equipo, por la calidad. Confiamos muchísimo en el poder que hay en el grupo de jugadores y estamos confiados en poder enfrentar esta final”, comentó.

Arias sabe que el conjunto barranquillero cuenta con individualidades capaces de desequilibrar cualquier partido, por lo que reconoció la necesidad de prestar atención a hombres que han sido determinantes en enfrentamientos anteriores.

“El año pasado, en los enfrentamientos que tuvimos contra Junior Enamorado tuvo buenas presentaciones. Nos vamos a enfrentar a un Junior que tiene muy buenos jugadores. Nos vamos a enfrentar a un equipo con buenas individualidades”, dijo.

Aunque evitó revelar detalles específicos sobre la estrategia diseñada para la serie, el entrenador aseguró que Nacional ha estudiado cuidadosamente a su rival y que el trabajo realizado durante los entrenamientos apunta a neutralizar las fortalezas ofensivas del equipo rojiblanco.

“No puedo contar en detalle lo que hemos preparado, pero en los partidos que hemos observado con Junior es que tienen jugadores que intentan generar peligro. Nuestro equipo ha trabajado, esperamos que los jugadores que se queden puedan controlar las transiciones. Estamos preparados para este primer juego y ojalá podamos controlarlas”, indicó.

Más allá de lo táctico, Arias destacó el valor histórico que tiene una final para una institución como Atlético Nacional y aseguró que todo el plantel está motivado por la posibilidad de seguir engrandeciendo la historia del club.

“Todas las finales y todos los campeonatos son una oportunidad para entrar a la historia de este gran club. Representamos a un club que viene bien a nivel local. Estamos con toda la ilusión y energía para materializar esta ilusión”, expresó.

Finalmente, el técnico verdolaga reiteró que espera una versión agresiva de Junior en el estadio Metropolitano, independientemente del sistema táctico que utilice Alfredo Arias, y aseguró que su equipo está preparado para responder a ese escenario.

“Más allá de la estructura, espero un tipo de partido con un Junior muy agresivo, muy insistente. No sé con qué estructura van a jugar. Nosotros estamos preparados para enfrentar ese tipo de partido, para poder llevarlo a ese tipo de fortalezas que Junior tiene”, concluyó.