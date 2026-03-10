Hay que reivindicarse. El empate con sabor a derrota frente al Alianza de Valledupar, el jueves anterior, dejó al mundo Junior con una gran preocupación. Más allá del resultado en sí (1-1), el desconcierto y desasosiego en el ambiente rojiblanco se presentan por la escasa claridad y profundidad del equipo, que se vio acelerado y errático, ante un adversario de poco peso.

Borrar esa mala imagen futbolística y retomar el camino victorioso es la obligación de Alfredo Arias y sus dirigidos contra el Atlético Nacional, este martes, desde las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez, en partido pendiente de la tercera fecha de la Liga I.

Aunque los verdes vienen de sufrir una dura eliminación en la Copa Sudamericana al caer vapuleados 3-1 ante Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot, situación que tiene al entrenador Diego Arias al borde de la guillotina, lograron sacudirse un poco y vencer 2-1 a Águilas Doradas en la competencia liguera, el sábado pasado en Medellín.

A pesar de todas las dudas y problemas provocados por el contundente y rimbombante golpe de los azules, Nacional multiplicará la exigencia de los ‘Tiburones’. Sin duda es un adversario al que no se le puede perdonar ni brindar ventajas.

El campeón de Colombia se verá obligado a sacar la casta y elevar su dinámica y nivel de juego si desea resarcirse ante su público.

En esa misión de desagravio, Alfredo Arias no podrá contar con los dos volantes que venían siendo titulares en la primera línea, Guillermo Celis, quien sufre un esguince de tobillo, y Jesús Rivas, por una lesión muscular que andaba sobrellevando desde hace varios partidos.

La ausencia de estos dos jugadores le abre paso a Juan David Ríos y Fabián Ángel en el onceno estelar, y a Harold Rivera en la convocatoria. Este último fue inscrito al límite de cierre del libro de pases en la Dimayor. Permanecía en duda su continuidad, pero finalmente se resolvió que se mantuviera en el plantel.

Será su primer partido este año y el tercero desde que se recuperó de su larga inactividad por una lesión de rodilla. La última vez que disputó un partido oficial con la rojiblanca fue el 29 de octubre de 2025, en la derrota 2-1 ante Santa Fe, en el estadio Metropolitano.

Carlos Bacca, que reapareció en el compromiso ante Alianza, volverá a estar en el banco de emergentes al lado de Teófilo Gutiérrez, a la espera de una oportunidad para explotar la experiencia y charreteras de ambos.

Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel encabezarán el ataque. Cristian Barrios y Yimmi Chará serían sus acompañantes. La defensa sería la misma que encaró el anterior duelo: Guerrero, Peña, Monzón y Suárez.

En el bando antioqueño, Diego Arias no podrá echar mano de su flamante refuerzo ofensivo, Cristian ‘Chicho’ Arango, quien sufrió un aparatoso choque con un jugador de Águilas Doradas, lo cual le generó luxación de clavícula, fractura de nariz y conmoción cerebral que “por fortuna no pasó a mayores”, según el informe médico de Nacional.

Si finalmente el conjunto verdolaga no agrega otro mediocampista para la contención, el cuarteto ofensivo estaría conformado por Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos. Una vanguardia respetable.

Así las cosas, con todo, Junior. No será fácil, pero hay que resarcirse.

Probables formaciones:

Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Edwin Herrera; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Yimmi Chará, Guillermo Paiva, Cristian Barrios; Luis Fernando Muriel.

Suplentes: Jefferson Martínez, Daniel Socarrás, Jean Pestaña, Harold Rivera, Andrés Smalbach, Joel Canchimbo, Bryan Castrillón, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca.

DT: Alfredo Arias.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.

Suplentes: Harlem Castillo, Parra, García, Mateus Uribe, Elkin Rivero, Edwin Cardona, Bello, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

DT: Diego Arias.