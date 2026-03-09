Hay algunas novedades. Junior termina de afinar detalles para su partido ante Atlético Nacional, este martes, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez, por un juego aplazado de la tercera fecha de la Liga-I.

Para este encuentro, el entrenador Alfredo Arias tendrá una baja sensible, la de Guillermo Celis, quien presenta un esguince de tobillo.

Su reemplazante será el mediocampista Harold Rivera, quien ya fue inscrito por el club y tendrá su primera oportunidad en lo que va de semestre.

El futbolista no había sido inscrito esperando por si ocurría alguna lesión de gravedad en algún puesto en el equipo, algo que, afortunadamente, no sucedió.

El grupo de jugadores se encuentra concentrado desde la noche del domingo y este lunes por la tarde tendrán su último entrenamiento antes de jugar contra los antioqueños.

Alfredo Arias decidirá el equipo luego de esa práctica, pero se espera que sea, en gran parte, la nómina que ha venido utilizando en los últimos juegos.