Salió y dio la cara en este momento de tormenta. Harold Rivera tomó la vocería por todo el grupo de jugadores luego de la derrota 2-0 de Junior ante Medellín y dijo que el partido cambió rápido.

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“Desde lo deportivo nos sentimos avergonzados, porque no era lo que veníamos a hacer. El plan del partido cambió rápido por los goles de ellos. En el juego estábamos llegando al campo de ellos, pero no estábamos creando el peligro que necesitábamos. Nos quedó faltando. Lo que pasó esperamos que no vuelva a suceder en los estadios. De esta situación salimos de la única manera que sabemos, uniéndonos y trabajando juntos, porque no hay de otra manera”, destacó en rueda de prensa.

El centrocampista se refirió a la hinchada del DIM y su apoyo en el partido.

“Medellín tiene una gran hinchada, eso empuja al equipo. El año pasado yo desde la tribuna vi como nuestra hinchada nos empujó al título. El envión fue importante para el Medellín, nosotros lo intentamos, pero no fuimos lo peligrosos que debíamos ser”, destacó.

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El volante aseguró que entiende el enojo de todos los hinchas por estar en esta situación.

“Entendemos el enojo, la frustración que hay, somos gente de fútbol y nos duele lo que está pasando porque hemos querido estabilizarnos y nos ha costado un poco. Nosotros vamos a trabajar, no conocemos otra manera. Estamos en esa búsqueda, porque cambian cosas y sabemos que debemos mejorar en varios aspectos. Aguantamos críticas, pero la única manera de revertir las cosas es trabajando y saliendo y poniéndole el pecho a la brisa. Les prometemos trabajo y ganas para salir de esta situación”, manifestó.

Por último, Harold Rivera dio sus sensaciones sobre el grupo que le tocó a Junior en la fase de grupos de la Copa Libertadores junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.

“Es un grupo competitivo, difícil, duro, que nos exige, pero Junior está conformado para pelear, para competir en la Copa Libertadores, siempre se le arma un equipo con grandes jugadores. Vamos a competir al máximo, Junior siempre ha querido la Copa Libertadores y ahora mismo cuando todo está cuesta arriba es donde nosotros tenemos que sacar el carácter y la personalidad para ir en busca de todos los objetivos”, concluyó.