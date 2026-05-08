La empresa Aqualia informó este viernes a la comunidad de Villa Olímpica que los trabajos de reparación del equipo de bombeo continúan avanzando de manera satisfactoria para brindar un mejor suministro a la zona.

“Nos encontramos realizando pruebas en los equipos intervenidos para garantizar su continuidad y correcto funcionamiento a lo largo del tiempo”, indicó la compañía.

En ese contexto, resaltó que mientras avanzan las labores de reparación, se seguirán realizando interrupciones programadas del servicio de agua entre las 6:00 p. m. y las 4:00 a. m. con la finalidad de garantizar la prestación del servicio durante las horas de mayor consumo

Agregó que “debido a las pruebas y verificaciones que se vienen adelantando, es posible que en algunos momentos se extiendan las horas de prestación continua del servicio”.

Dicho esto, recomendó a los residentes continuar abasteciéndose y almacenando agua para cubrir sus necesidades básicas.

De esta manera, una vez superada esta novedad, la empresa mencionó que se estarán realizando maniobras de recuperación y estabilización de los niveles de los tanques de almacenamiento, por lo que podrían presentarse bajas presiones en algunos sectores mientras el sistema recupera su operación normal.

Invitó a la ciudadanía a tener comprensión y colaboración. “Seguiremos informando oportunamente cualquier actualización relacionada con el servicio”.