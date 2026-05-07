Barranquilla se convertirá el próximo 16 de agosto en el epicentro del automovilismo nacional con la realización del “Circuito Pony Malta”, un evento sin precedentes que reunirá exhibiciones, experiencias inmersivas y un esperado duelo entre Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián Montoya.

La iniciativa es liderada por Bavaria, a través de la marca Pony Malta, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla y la productora Páramo LAB.

El evento tendrá como principal atractivo el desafío “Montoya vs Montoya”, una competencia contrarreloj en la que padre e hijo se enfrentarán en pista en un espectáculo que promete marcar un hito para el deporte motor en el país.

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“Colombia siempre ha tenido talento y pasión por el automovilismo, pero hacía falta acercar este deporte a la gente de una manera real. Este evento es muy especial porque no solo vamos a vivir el automovilismo de cerca, sino que también vamos a ver un momento único: competir con mi hijo frente a todo el país”, expresó Juan Pablo Montoya.

La llegada del Circuito Pony Malta también coincide con la renovación de imagen de la tradicional bebida colombiana, que suma a Sebastián Montoya como símbolo de una nueva generación de deportistas y del futuro del automovilismo nacional.

El presidente de Bavaria, Sergio Rincón, aseguró que el festival busca acercar el deporte a nuevas audiencias y fortalecer el vínculo de la marca con el talento joven del país.

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Por su parte, el alcalde Alejandro Char destacó que este tipo de eventos proyectan a la ciudad como futura sede de grandes competencias internacionales.

“Estamos seguros de que se encenderá nuevamente la llama del automovilismo en el país, lo cual representa un gran paso para que Barranquilla sea, próximamente, sede de eventos como la IndyCar y la Fórmula 1”, afirmó el mandatario.

Además de las exhibiciones en pista, el festival ofrecerá experiencias familiares y espacios interactivos dirigidos tanto a aficionados como a nuevos públicos, con el propósito de acercar el automovilismo a miles de personas.

Los organizadores anunciaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre los espectáculos y la boletería del evento, que apunta a convertirse en uno de los encuentros deportivos más importantes del año en Colombia.