El Gobierno avanzó en la evaluación de una propuesta para trasladar 80 hipopótamos hacia India, luego de que el santuario Vantara manifestara su interés en recibir a los animales en sus instalaciones ubicadas en Jamnagar, estado de Gujarat.

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La iniciativa fue impulsada por Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, quien busca albergar a los hipopótamos en su complejo privado de conservación animal.

Por eso, el Ministerio de Ambiente colombiano envió una solicitud formal a las autoridades ambientales de India para verificar que el proceso cumpla con todas las condiciones legales y técnicas necesarias.

Agencia EFE Él es Anant Ambani, el multimillonario indio que quiere trasladar los 80 hipopótamos

Entre los principales requisitos está la obtención de permisos CITES, el documento internacional obligatorio para importar, exportar o movilizar especies de fauna y flora silvestre protegidas. Sin esta autorización, el traslado no podría realizarse.

Además, Colombia exige que Vantara demuestre capacidad técnica y operativa suficiente para albergar a los animales, incluyendo espacios adecuados, personal especializado y protocolos alineados con estándares internacionales para el manejo de fauna silvestre.

EFE/ Vantara Hipopótamos en el santuario animal Vantara, en la India.

El tercer punto contempla una supervisión permanente por parte de las autoridades ambientales indias, que deberán garantizar el bienestar y seguimiento de los hipopótamos una vez lleguen al país asiático.

Según los planes preliminares, los animales serían movilizados en camiones hasta un aeropuerto en el departamento de Antioquia, desde donde partirían en tres aviones de carga operados por una empresa bielorrusa.

Agencia EFE Anant Ambani y el primer ministro de la India, Narendra Modi, en Vantara

El trayecto hasta Jamnagar tomaría aproximadamente 33 horas. De acuerdo con estimaciones de Ernesto Zazueta, el operativo tendría un costo cercano a los tres millones de dólares.

Hasta el momento, la propuesta presentada por Anant Ambani únicamente contempla recibir a los animales, sin confirmar si asumirá los gastos del traslado internacional.