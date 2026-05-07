Durante operaciones militares adelantadas en la vereda El Cedro, municipio de Pitalito, en departamento de Huila, se logró la incautación de un cargamento de marihuana.

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Tropas de la Novena Brigada del Ejército realizaron un puesto de control por una vía de la vereda El Cedro, donde fue detenido un vehículo que carga pesada que transportaba rollos de manguera plástica. En medio del procedimiento, los uniformados hallaron 240.000 dosis de marihuana que venían ocultas en el interior del material industrial.

“Se conoció que estructuras criminales estarían utilizando una nueva modalidad para intentar movilizar grandes cargamentos de marihuana por las carreteras del Huila, ocultando el alijo al interior de rollos de manguera plástica, en su intento por evadir los controles constantes de la fuerza pública”, explicó el Ejército.

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“Gracias a la experiencia y capacidad de nuestros soldados, fueron detectadas anomalías en la carga y, tras una inspección detallada, se halló la sustancia oculta en este material industrial”, agrega.

En el hecho, fue detenido el conductor del camión, quien fue presentado antes las autoridades competentes.

#LoÚltimo | En desarrollo de operaciones militares en la vereda El Cedro, municipio de Pitalito, #Huila, tropas de la #NovenaBrigada, de @Ejercito_Div5, lograron un importante resultado contra las economías ilícitas asociadas al narcotráfico.



Organizaciones criminales estarían… pic.twitter.com/AYYcgJ2IXC — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 7, 2026

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