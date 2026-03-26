En estado de alerta sanitaria se declaró el municipio de Palermo, en Huila, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de una menor por dengue e informaran el contagio de al menos 45 personas en el sector.

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La declaración en cuestión fue emitida por la Secretaría de salud departamental, que mediante el mismo comunicado urgió la ejecución de acciones de contención para evitar la propagación del virus y el aumento de contagios en la población.

César Germán Roa, funcionario al mando de la entidad, aseguró que el brote obligó a las autoridades a reforzar las medidas de control del mosquito transmisor, sobre todo en sectores con mayor presencia de la población civil.

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“La situación requiere intensificar las acciones para frenar la reproducción del vector, principal causante del aumento de casos en la zona”, precisó el secretario de salud.

Teniendo en cuenta este panorama, así como las condiciones climáticas y ambientales de la región, las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos para tomar todas las precauciones en sus hogares y acudir a los puntos médicos habilitados para completar sus esquemas de inmunización contra el virus.

Medidas para prevenir la propagación del dengue

La prevención del dengue se centra principalmente en eliminar los criaderos del mosquito ‘Aedes aegypti’ y evitar sus picaduras. El mosquito pone sus huevos en agua limpia estancada, así que, para evitarlo, las recomendaciones son:

Eliminar objetos inservibles que pueden llegar a acumular agua: deseche llantas, botellas, latas y plásticos.

Cubrir tanques, cisternas y barriles de agua. Cepille las paredes de floreros y bebederos de mascotas frecuentemente.

Voltear recipientes: cubetas, macetas y botellas que no se usen deben colocarse boca abajo.

Limpie canaletas, desagües y corte la maleza de patios y jardines.

Coloque telas mosquiteras en rejillas y vierta agua hirviendo para destruir larvas.

En cuando a las medidas personales: