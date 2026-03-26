La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) advirtió esta semana que los alcaldes y gobernadores del país deben comenzar a planear las medidas para enfrentar la sequía que se presentará en el posible desarrollo del fenómeno de El Niño a partir de la segunda mitad de 2026, según pronóstico del Ideam.

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La semana pasada el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informaron que las señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial indican el posible desarrollo del fenómeno de El Niño en el segundo semestre de este año.

“De acuerdo con análisis de centros internacionales de predicción climática, el sistema océano-atmósfera muestra una tendencia hacia la transición a condiciones de El Niño en los próximos meses. Las proyecciones indican una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de que el fenómeno persista hasta finales de año”, detallaron las entidades en un comunicado conjunto.

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La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, subrayó que aunque todavía no corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, las señales de calentamiento en el océano Pacífico ecuatorial son una alerta temprana para Colombia que permiten “activar la preparación institucional” para reducir los posibles impactos.

Viviana González Poveda/El Universal Sequía por Fenómeno del Niño.

La Ungrd aseguró que, ante este panorama, se ha declarado el estado de vigilancia, lo que implica seguimiento permanente, acciones de alistamiento en los territorios y preparación frente a posibles impactos.

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Explicó igualmente que entre los efectos asociados al fenómeno El Niño se encuentran: disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas, reducción de caudales en ríos y fuentes hídricas, incremento de incendios forestales y posibles afectaciones al abastecimiento de agua.

Por lo tanto recomendó a los alcaldes y gobernadores del país iniciar planificación ante sequías y posible desabastecimiento hídrico particularmente hacia final del año.

También sugirió ahorrar agua, identificar zonas de riesgo por incendios forestales y actualizar estrategias de respuesta.