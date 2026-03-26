Los afiliados al sistema de salud tienen la posibilidad de reclamar el dinero que hayan tenido que pagar de su propio bolsillo cuando se presentan fallas en la atención por parte de las EPS.

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Así lo reiteró la Defensoría del Pueblo, al recordar que el acceso a los servicios médicos es un derecho fundamental.

Esta garantía está respaldada por la Ley 1751 de 2015, que establece que la atención debe brindarse sin interrupciones, de manera oportuna y con calidad. Cuando estas condiciones no se cumplen, los costos no deben recaer sobre el paciente.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Famisanar es una de las EPS que sería liquidada por el Gobierno al considerarla quebrada.

Además de esta ley, el marco jurídico incluye el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 5261 de 1994, junto con decisiones de la Corte Constitucional de Colombia que han reforzado la obligación de las EPS de responder económicamente por errores en la prestación del servicio.

Estos lineamientos buscan evitar que los usuarios enfrenten gastos injustificados por situaciones que no dependen de ellos, especialmente cuando se trata de servicios incluidos en el plan de beneficios.

Johnny Olivares Estos lineamientos buscan evitar que los usuarios enfrenten gastos injustificados por situaciones que no dependen de ellos, especialmente cuando se trata de servicios incluidos en el plan de beneficios.

Existen varios escenarios en los que los afiliados pueden solicitar el reembolso de dinero:

Atención de urgencias fuera de la red por falta de disponibilidad

Ausencia de especialistas o tratamientos dentro de la red asignada

Negación sin justificación de servicios cubiertos

Cobros indebidos pese a contar con autorización previa

Demoras excesivas que obligan a acudir a servicios particulares

En todos estos casos, la responsabilidad recae en las EPS, ya que las fallas corresponden al sistema y no a decisiones del paciente.

¿Cómo solicitar el reembolso a la EPS?

Para iniciar el proceso, es fundamental reunir todos los soportes del gasto, como facturas, recibos, órdenes médicas y la historia clínica.

La solicitud debe presentarse formalmente ante la EPS, que tiene la obligación legal de responder dentro de los plazos establecidos. Es importante tener en cuenta que el monto reconocido no siempre corresponde al total pagado, ya que se evalúa según la pertinencia del servicio y las condiciones del caso.

Shutterstock/Shutterstock La solicitud debe presentarse formalmente ante la EPS, que tiene la obligación legal de responder dentro de los plazos establecidos.

Uno de los mecanismos más efectivos para exigir la devolución es el derecho de petición, que permite a cualquier ciudadano presentar solicitudes formales ante entidades públicas o privadas que prestan servicios.

A través de este recurso, los usuarios pueden reclamar el reembolso de gastos médicos, adjuntando los documentos que respalden su solicitud. La entidad debe emitir una respuesta clara y de fondo dentro del tiempo estipulado por la ley.