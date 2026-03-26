La presión sobre la presidencia de Ecopetrol se intensifica nuevamente luego de que el sindicato advirtiera que no descarta movilizaciones si la junta directiva no toma decisiones contundentes.

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En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la USO, Martín Ravelo, manifestó que la estabilidad de la compañía podría verse comprometida, especialmente debido a su nivel de endeudamiento.

Ravelo señaló que la permanencia de Ricardo Roa está afectando la imagen de la empresa y que ese deterioro reputacional podría derivar en impactos financieros.

“La permanencia del doctor Ricardo Roa está ocasionando un impacto crítico a la reputación de nuestra empresa, que se puede convertir en un impacto catastrófico”, expresó.

Asimismo, el dirigente explicó que Ecopetrol, al cotizar en Colombia y en Estados Unidos, queda bajo la supervisión de organismos como la SEC y otras entidades internacionales, lo que aumenta los riesgos por su actual gestión.

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Además, el sindicato puso especial énfasis en la deuda de la compañía. Ravelo manifestó que Ecopetrol tendría compromisos financieros cercanos a los 30.000 millones de dólares, principalmente con acreedores extranjeros.

“El mayor porcentaje de las acreencias financieras son de capital norteamericano, son 30.000 millones de dólares”.

Por ello, cualquier daño a la reputación podría generar presiones externas que afecten la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos financieros.

Tensiones en la junta directiva

Con la próxima reunión de la junta directiva programada para el lunes, la USO indicó que ya hay miembros del máximo órgano de la empresa que coinciden con su planteamiento.

“Sabemos que hay 4 constancias de miembros de ese órgano corporativo alineadas con la solicitud”, indicó Ravelo.

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El sindicato espera que en esa sesión se decida sobre la continuidad de Roa, insistiendo en que la independencia del gobierno corporativo debe prevalecer sobre intereses políticos.

Posible huelga en Ecopetrol

Aunque no se ha anunciado un paro inmediato, la organización no descarta esta medida. Ravelo destacó que existen varias opciones de presión antes de llegar a esa instancia. “No descartamos la vía de hecho cuando defender a Ecopetrol se trata”, afirmó.

Asimismo, entre las acciones contempladas figuran asambleas permanentes, concentraciones y posibles afectaciones a la operación, incluyendo producción de crudo y refinados.

Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado al sindicato, señalando supuestos intereses políticos. Ravelo rechazó tales afirmaciones y defendió la autonomía de la organización. “Lamentamos las expresiones del señor presidente que no respete la autonomía del sindicato”.

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Finalmente, la asamblea de accionistas y la reunión de la junta directiva definirán los próximos pasos, mientras la USO mantiene su exigencia y evalúa nuevas acciones según los resultados.