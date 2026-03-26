Este jueves 26 de marzo se conoció que, mediante una serie de decretos expedidos por el Gobierno Nacional, quedó en vigencia un aumento del 7 % al salario de los funcionarios públicos.

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Entre los nuevos rubros dentro del incremento están asignación básica, auxilios de transporte y primas especiales. Todo esto aplica desde ahora para docentes de colegios y universidades públicas, empleados de la Rama Judicial, la Contraloría General, la Dian, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, el Departamento de Presidencia, entre otras entidades.

Por medio del Decreto 0297 de 2026, el Ejecutivo determinó que los magistrados que integran el Consejo Superior de Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Comisión Nacional de Disciplina tendrán derecho a un salario mensual de $11.613.904, de los cuales $4.181.009 corresponderá con asignación básica y $7.432.895 por concepto de gastos de representación. También recibirán una prima técnica de $6.968.347 que se sumará a la prima especial de servicios, navidad y vacaciones.

En cuanto a los servidores públicos de la Rama Judicial y la Justicia Penal Militar, se estableció que recibirán una asignación básica mensual de acuerdo a su grado: entre cuatro y ocho, va de $1.750.905 a $2.456.244; entre nueve y 13, de $2.560.169 a $3.039.417; entre 14 y 18, de $3.176.607 a $4.824.357; y entre 19 y 22, de $5.157.340 a $6.552.807.

Mientras tanto, los secretarios generales de las altas cortes recibirán una remuneración de $10.125.267.

En otro decreto, el 0299 de 2026, el Gobierno modificó el régimen de asignación básica mensual según grados y niveles del escalafón nacional docente. Se estableció que los docentes con título normalista, superior o tecnólogo de grado 1 recibirán entre $3.063.203 y $6.184.872; y profesional o licenciado de grado 2, entre $3.821.274 y $6.968.892 sin especialización y entre $4.153.464 y $7.780.202 con especialización.

Por su parte, los maestros que tengan título licenciado o profesional no licenciado de grado 2, tendrán una remuneración de entre $4.394.463 y $8.014.215 con maestría y entre $4.967.653 y $9.059.548 con doctorado; y con título de licenciado o profesional no licenciado con grado 3, la escala va de $6.395.544 a $10.851.730 con maestría y $8.484.182 a $14.436.985 con doctorado.