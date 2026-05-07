Fedesarrollo presentó el Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia, IPEC, en abril de 2026, que captura la incertidumbre de la política económica en Colombia con una periodicidad mensual y con un enfoque sectorial, a través del conteo de palabras relacionadas con la coyuntura en noticias de los medios de comunicación, siguiendo la metodología propuesta por Baker et al 2016.

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En este sentido, el centro de investigación económica y social estableció que en abril de 2026 el IPEC se situó en 367, lo que equivale a un aumento de 115 puntos frente a marzo de 2026 (252) y a un aumento de 68 puntos frente al registro de abril de 2025 (299).

“Con este resultado, el IPEC completa 91 meses por encima del promedio histórico observado entre 2000 y 2019 (100)”, señaló Fedesarrollo.

Noticias en medios

Explicó al respecto que las noticias en medios capturadas por el IPEC en abril se concentraron principalmente en política económica, social y geopolítica (34,6 %), seguido por variables financieras (29,5 %), actividad económica (12,8 %) y otros (12,8 %).

Aquí, frente al mes anterior, se lee, “la categoría de variables financieras mostró el mayor aumento en participación (18,8 puntos porcentuales), mientras que la categoría de actividad económica registró la mayor caída (14,0 puntos porcentuales)”.

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Haciendo un análisis del registro, advierte el centro de investigación que “en abril de 2026, el IPEC se ubicó en 367, completando 913 meses por encima del promedio del período 2000-2019 (100). Con este resultado, en abril el IPEC se situó 115 puntos por encima del nivel del mes anterior (252) y 68 puntos por encima del nivel observado en abril de 2025 (299)”.

Asimismo, el nivel alcanzado en abril de 2026 fue 110 puntos superior al promedio de 2025 (257) y 109 puntos superior al promedio de 2024 (258).