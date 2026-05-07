La aerolínea española Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del próximo 2 de junio por el “incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación”, por la guerra en Irán, y otros “factores específicos” del mercado del país andino, informó este miércoles la compañía.

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Plus Ultra detalló en un comunicado que “el transporte aéreo internacional atraviesa una situación extraordinariamente compleja derivada del conflicto en Oriente Medio”, lo que provocó el incremento en el precio del combustible, “que en algunos mercados se ha duplicado en pocas semanas”.

“A este contexto global se suman factores específicos en mercados como el colombiano. Entre ellos, un precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región; una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias; un incremento costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustibles a los billetes ya emitidos”, añadió la información.

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Según Plus Ultra, estas situaciones la llevaron a suspender temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del 2 de junio y a reforzar su operación en Caracas, con una quinta frecuencia semanal a partir del 6 de julio; Lima, con una séptima frecuencia semanal desde el 14 de julio, y Buenos Aires, con una quinta frecuencia a partir del 15 de julio.

“La prioridad de Plus Ultra en Colombia es realizar esta transición con el mínimo impacto posible para nuestros clientes y colaboradores desde la responsabilidad y el cumplimiento de todas sus obligaciones. Bajo esta premisa se ofrecerá a los clientes alternativas, reembolsos o soluciones conforme a la normativa vigente”, añadió la empresa.