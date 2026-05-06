La victoria es imprescindible. No hay margen de error. Ahora sí es inaplazable el triunfo. No basta con empatar. Ni pensar en la derrota. Ganar, ganar y ganar es lo único que le sirve a Junior frente al Cerro Porteño de Paraguay, este jueves, a partir de las 9 p. m., en el estadio Jaime Morón, de Cartagena, en la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores.

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Agresivo. Intenso. Insaciable. Firme. Ambicioso. En pie de lucha. Punzante. Inquietante. Peligroso. Contundente. Junior debe salir certero y con el cuchillo en la boca, con inspiración y transpiración, en ‘modo campeón’, si quiere mantenerse con opciones de clasificación en el Grupo F de la Copa Libertadores de América.

Después de un empate de local ante Palmeiras (1-1) y dos derrotas de visitante ante Cerro (1-0) y frente al Sporting Cristal (2-0), todos los caminos lo llevan al abismo, excepto el triunfal. Si logra encarrilarse en la ruta victoriosa, hay esperanza de avanzar a la siguiente fase del principal torneo continental. Si pierde, hasta el tiquete a la Copa Sudamericana (que se le otorga al tercero del grupo) se complica.

Junior necesita retomar el fútbol impetuoso y letal que lo llevó a conseguir la undécima estrella y que solo ha mostrado en este primer semestre en algunos partidos, como lo hizo en el segundo tiempo (después de una etapa inicial terrible) de la victoria 4-3 frente al Deportivo Pasto, el domingo pasado en el estadio Romelio Martínez, lo cual le permitió asegurar el segundo lugar en la Liga I.

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Ese es el verdadero desafío de los rojiblancos, más allá del potencial de Cerro, mostrar su mejor cara en medio de la bipolaridad e irregularidad que ha caracterizado los rendimientos individuales y colectivos del equipo en esta en temporada.

“Tenemos que dar la cara, para eso está hecha esta nómina”, reconoció Carlos Bacca tras el triunfo sobre los ‘Volcánicos’.

“Como afrontamos este segundo tiempo queremos afrontar los playoffs de la Liga y los siguientes partidos de la Copa Libertadores”, dijo Daniel Rivera, defensa central que estaría en la alineación titular al lado de Lucas Monzón o Jean Pestaña.

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Esta vez la formación no sería con tres zagueros en el fondo, como en los anteriores retos coperos. Luis Fernando Muriel, goleador del equipo en la Liga con 11 dianas, y Guillermo Paiva, que volvió al gol y a jugar bien tras 24 fechas de sequía, encabezarían el ataque.

Junior se juega su última bala en la Libertadores



El equipo rojiblanco recibe a Cerro Porteño, este jueves, en el estadio Jaime Morón, buscando un triunfo que lo deje con chances de avanzar a octavos de final.



Jhon Navia es la novedad en la convocatoria. pic.twitter.com/MvkmNaQPP1 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) May 6, 2026

Junior se enfrenta al Cerro antes del comienzo de la serie de cuartos de final contra el Once Caldas, que se iniciará el domingo en Manizales. Sin embargo, el técnico Alfredo Arias y sus dirigidos están enfocados, de momento, en dar batalla en la Libertadores.

“Es el partido más importante para nosotros porque nos jugamos el todo por el todo. Tenemos que ganar. Ya pensaremos en Once Caldas”, declaró Rivera.

“Esa es la receta que me importa ahora, la de Cerro Porteño. No puedo pensar ahora en Once Caldas. Nosotros, la hinchada y la prensa debemos pensar en Cerro, tenemos que pasar por encima de ellos”, afirmó Arias.

Y para pasarles por arriba, como aspira el entrenador uruguayo, sus pupilos y el colectivo en general tienen que encarar el compromiso en ‘modo campeón’.